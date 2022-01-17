'Teşkilat', #GizliÇıkış etiketiyle de sosyal medyaya damgasını vurdu

Serdar, Ceren ve Elçi arasında gerilim dolu anlar yaşanırken diğer yanda Zehra, Pınar, Hakkı, Hulki ve Sermet çekildikleri tuzak sonucu zor bir çatışmanın ortasında kaldı. Ancak Elçi'nin planları istediği gibi gitmedi ve ekip kurtulmayı başarıp güvenli eve geçti. Ceren ise Serdar'ın aracına takip cihazı yerleştirebilmek için Elçi'yi vurmuş gibi gösterdi.

Kızı Roza'nın ölümünden ekibi sorumlu tutan Yıldırım, intikam planlarını devreye soktu. Yıldırım'ı öldürmeye kalkarak aralarında büyük bir düşmanlık ve rekabet başlatan Boran, gözünü örgütün başına geçmeye dikti. Ancak Yıldırım'ın buna izin vermeye hiç niyeti yoktu.

Yıldırım'ın başlattığı silah anlaşmasını tamamlamak için harekete geçen Boran'ı durdurmak isteyen ekip, silah tüccarının peşine düştü. Akıl dolu ve tehlikeli bir sızma operasyonuyla Boran ve silah tüccarından gereken bilgiler alınsa da aynı otele Ceren ve Elçi'nin de gelişiyle iyice işler karıştı.

Yıldırım, Boran'ın cezasını keserken, Ceren ve Elçi ise silahlarla dolu TIR'ı ele geçirdiklerini sandılar. Ancak oyun içinde oyun kuran ekibin Ceren'e bir sürprizi vardı. Elçi silah yerinde karşısında patlamaya hazır bir bomba buldu.

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