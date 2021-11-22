"Teşkilat" dün yayınlanan bölümüyle geceye damgasını vurdu

AKDENİZ, MERSİN (Bültenler) - 'Teşkilat', aksiyon dolu heyecanlı sahneleri ve görkemli prodüksiyonu ile büyük beğeni toplarken, #StratejikOyun etiketiylesosyal medyaya da damgasını vurdu.

Teşkilat'ın yayınlanan yirmi üçüncü bölümünde neler oldu:

Yağmur'un kurtarılmasıyla mutluluk yaşayan ekip, Ebru'ya düzenlenen saldırı haberiyle büyük şok yaşadılar. Ameliyata alınan Ebru ve bebeğinden gelen acı haber herkesi derinden sarstı.

Ebru'ya yapılan saldırının failinin bulunması için tüm ekip seferber oldu. Diğer tarafta Yıldırım çeşitli büyükelçilerle yaptığı görüşmelerin ardından Akdeniz'de Türkiye'yi köşeye sıkıştıracak yeni planı için harekete geçti. Moskova'da Şirket yetkililerinin de katılacağı, Doğu Akdeniz konulu gizli toplantının istihbaratı Ankara'yı hareketlendi.

Serdar, Zehra ve Hulki hemen yola çıktı ve bu toplantıya katılan kişilerden biri olan Rudolf Mayer üzerinden bir plan kurdu. Ancakhedefin beklenmedik bir şekilde öldürülmesiyle Serdar kılık değiştirerek Rudolf'un yerine geçti. Gizli toplantıda Yıldırım, Serdar'ın yerine geçtiği kişinin aslında bir hain olduğunu söyleyip infazına karar verince Serdar zor durumda kaldı.

Ankara'da kalan Pınar ve Hakkı, Ebru'ya yapılan saldırıyla ilgili ipuçlarının peşine düştü. Pınar, Çetin'i dinlemeye aldı. Ebru'nun hamile olduğunu öğrenen Çetin büyük bir pişmanlık yaşadı ve suçluluk duygusuyla Pınar'ı kendinden uzaklaştırmaya karar verdi. Pınar'dan gelen bilgiyle Ayvaz'ı takip eden ve öğrendiği gerçekle yıkılan Hakkı, hayatının en zor kararını vermek zorunda kaldı.

Toplantıya sızan ancak dışarıdan izlemek zorunda kalan Serdar, Yıldırım'ın Türkiye üzerindeki projesinde kendisinin de yer aldığını görünce büyük bir şok yaşadı. Hakkı ise herkesi kahredecek gerçeği Uzay'a itiraf etti.

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