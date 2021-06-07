Teşkilat yeni sezon ne zaman başlayacak? Teşkilat dizisi ne zaman bitecek? Teşkilat bitiyor mu?

Ekranların sevilen dizisi Teşkilat, yeni bölümüyle ekranlara geldi. Uçak sahnesinde Eren detayıyla oldukça fazla sevilen bölüm sonrasında Teşkilat dizisi ne zaman bitecek? Teşkilat bitiyor mu? sorularının yanıtları araştırıldı.

TRT1 ekranlarında yayınlanan Teşkilat dizisi 6 Haziran'da 14. bölümü ile sezon finali yapıyor. Teşkilat dizisi takipleri "Teşkilat neden sezon finali yapıyor?" , "Teşkilat ne zaman başlayacak?" sorularının yanıtını araştırıyor. İşte ayrıntılar...

TEŞKİLAT DİZİSİ NE ZAMAN BİTECEK?

TRT 1'in beğenilen dizilerinden "Teşkilat" bu hafta 14. bölümünde sezon finali yaptı.

Dizinin sezon finalinin konusu ise şöyle:



"Fadi, içinde olduğu aracın kaza yapmasının ardından fırsattan istifade ederek kaçmaya çalışır. Kazanın ardından çıkan çatışmada araçta sıkışan Pınar'ın hayatı tehlikededir. Serdar, peşinde olduğu teröristin uçağı kaçırmasının ardından büyük saldırı planının uçakla gerçekleşeceğini anlar. Uçakta bomba bulunduğunu tespit etmesi üzerine saldırıya engel olmak için harekete geçer. Fadi'nin kaçtığı ve Serdar'ın içinde olduğu uçağın kaçırıldığı bilgisi karargaha ulaşınca ekip teyakkuza geçer. Bombayı etkisiz hale getirmek için zamana karşı bir yarışın içine giren Serdar, saldırganların uçakta bir istihbaratçı olduğunu öğrenmesiyle köşeye sıkışır. Ceren saldırı planının bir parçası olarak yürüttüğü faaliyetlerine devam ederken onu takip eden ekip bir başka saldırının planlandığını öğrenir."

Dizinin oyuncu kadrosunda Çağlar Ertuğrul, Deniz Baysal Yurtcu, Mesut Akusta, Ezgi Eyüboğlu, Tuncer Salman, Ezgi Şenler, Mehmet Usta, Nihat Altınkaya, Serdar Yeğin, Ahmet Uğur Say ve Yavuz Bingöl yer alıyor.

TEŞKİLAT NEDEN SEZON FİNALİ YAPIYOR? TEŞKİLAT NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Yaz aylarının gelmesiyle çoğu dizi ve programlar yayın hayatına sezon finali ile kısa bir mola veriyor. Ekranların sevilen dizisi Teşkilat'ın yeni sezon yayın döneminin başlangıcı olan eylül ayında seyircilerin karşısına yeni bölümüyle geri dönmesi öngörülüyor.