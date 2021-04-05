Teşkilat dizisi, izleyenleri ekran başına kilitledi
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Teşkilat dizisi, izleyenleri ekran başına kilitledi

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Teşkilat dizisi, izleyenleri ekran başına kilitledi

Teşkilat, Total'de 11.92 izlenme oranı, AB'de 13.76 izlenme oranı, ABC1'de ise 14.16 izlenme oranıyla tam anlamıyla zirveye yerleşti.

'Teşkilat', aksiyon dolu heyecanlı sahneleri ve görkemli prodüksiyonu ile büyük beğeni toplarken #Teşkilat etiketiyle sosyal medyaya da damgasını vurdu.

Teşkilat dizisinin beşinci bölümünde neler oldu?

Zehra, Hakkı ve Pınar; Hulki'nin başarılı hamlesiyle polislerden kaçmayı başardı veson anda diplomatik bir krizin önüne geçildi. Bomba yüklü araçta tutsak olan Serdar tuzaktan kurtulmak isterken çatışma çıktı. Bombalı saldırı planını Hulki bozdu ancak Fadi'nin eline esir düştü.

Ekip Hulki'yi kurtarmak için seferber oldu

Serdar, Zehra, Hakkı ve Pınar, Adem'in yardımıyla Ankara'ya döndü. Fadi, eyleminin arkasındaki gerçeği gözler önüne seren videonun Türk istihbaratının elinde olduğunu öğrenince çılgına döndü. Hulki'nin telefonundan Mete Bey ve ekiple iletişime geçen Fadi, görüntülerin karşılığında Hulki'nin hayatını öne sürdü. Bunun üzerine ekip Hulki'nin hayatını kurtarmak için seferber oldu.

Leyal yakalandı Fadi çıldırdı

Serdar, Ankara'ya dönüşünün ardından sevgili rolüne döndü ancak bu kez Ceren'in gönlünü alması kolay olmadı. İkisi de rollerine devam ettiler. Ceren kaprisli ve mutsuz sevgili rolüyle, Serdar'ı yalancılıkla suçlayıp ona inanmadığını söyledi.

Fadi, teşkilata karşı Hulki'yi elinde tutmanın keyfini sürerken, Leyal'in Ankara'da olduğundan haberdar olan ekibin akıl dolu hamlesi tüm dengeleri değiştirdi. Leyal Türk istihbaratının eline geçmesi Fadi'yi çok kızdırdı. Leyal'in kimliğinin ortaya çıkmasına Ceren'in neden olduğunu düşünen Fadi, Mervan'a da Ceren'in hesabını kesmesi için emir verdi. Deşifre olduğundan şüphelenen Ceren, kendisine yapılan saldırıdan kurtulmayı başarsa da yolun sonuna geldiğini fark etti. Ceren ortadan kaybolmak için tüm hazırlıklarını tamamladığı bir sırada, Serdar'ın kapıya gelmesiyle büyük bir şok yaşadı.

Kaynak: Bültenler

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