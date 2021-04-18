Teşkilat Ceren kimdir? Ceren (Ezgi Eyüboğlu) kaç yaşında, nereli? Ezgi Eyüboğlu'nun dizi kariyeri, hayatı ve biyografisi!

Teşkilat dizisi oyuncuları merak ediliyor. Peki, Teşkilat Ceren kimdir? Gerçek adı ne? Teşkilat Ceren karakterini kim canlandırıyor? Ezgi Eyüboğlu kaç yaşında, nereli? Teşkilat Ceren kimdir? Kim canlandırıyor? Detaylar haberimizde.