Teşkilat Ceren kimdir? Ceren (Ezgi Eyüboğlu) kaç yaşında, nereli? Ezgi Eyüboğlu'nun dizi kariyeri, hayatı ve biyografisi!
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Teşkilat Ceren kimdir? Ceren (Ezgi Eyüboğlu) kaç yaşında, nereli? Ezgi Eyüboğlu'nun dizi kariyeri, hayatı ve biyografisi!

Teşkilat Ceren kimdir? Ceren (Ezgi Eyüboğlu) kaç yaşında, nereli? Ezgi Eyüboğlu'nun dizi kariyeri, hayatı ve biyografisi!
Haberler.com / Mustafa Şirin - Haberler | Gündem

Teşkilat dizisi oyuncuları merak ediliyor. Peki, Teşkilat Ceren kimdir? Gerçek adı ne? Teşkilat Ceren karakterini kim canlandırıyor? Ezgi Eyüboğlu kaç yaşında, nereli? Teşkilat Ceren kimdir? Kim canlandırıyor? Detaylar haberimizde.

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TRT 1 ekranlarında her Pazar oynayan Teşkilat dizisi kadrosunda yer alan Ezgi Eyüboğlu kimdir, kaç yaşında? Ezgi Eyüboğlu nereli, mesleği nedir? Ezgi Eyüboğlu hayatı ve biyografisi nedir? Teşkilat Ceren kimdir? Ceren (Ezgi Eyüboğlu) kaç yaşında, nereli? Ezgi Eyüboğlu'nun dizi kariyeri, hayatı ve biyografisi!

TEŞKİLAT CEREN KİM CANLANDIRIYOR?

Teşkilat dizisinde Ceren karakterini "Ezgi Eyüboğlu" canlandırmaktadır.

EZGİ EYÜBOĞLU KİMDİR?

Ezgi Eyüboğlu (d. 15 Haziran 1988, İstanbul), Türk oyuncudur.

Ezgi Eyüboğlu doğum tarihi : 15 Haziran 1988

Ezgi Eyüboğlu kaç yaşında : 32 yaşında

Ezgi Eyüboğlu nereli : İstanbul doğumlu

İstanbul Üniversitesi İktisat Bölümünü bitirdikten sonra Bahçeşehir Üniversitesi ileri oyunculuk bölümünde master yapmıştır. 2012 yılında Muhteşem Yüzyıl dizisinde Aybige Hatun rolüyle ünlenmiştir. Ardından Sudan Bıkmış Balıklar dizisinde rol almıştır.

Teşkilat Ceren kimdir? Ceren (Ezgi Eyüboğlu) kaç yaşında, nereli? Ezgi Eyüboğlu'nun dizi kariyeri, hayatı ve biyografisi!

KİŞİSEL HAYATI

14 Mayıs 2016 yılında Kaan Yıldırım ile Esma Sultan Yalısı'nda evlendi. Çift 26 Haziran 2019 tarihinde boşandı.

FİLMOGRAFİSİ

Senin Uğruna

Arka Sokaklar

Kalbim Seni Seçti

Muhteşem Yüzyıl

Sudan Bıkmış Balıklar

Yalan Dünya

İntikam

Yasak

Ulan İstanbul

Adı Mutluluk

Payitaht Abdulhamit

Bir Aile Hikayesi

Teşkilat

Kutsal Damacana Dracoola

Yol Arkadaşım 2

Gündem Editörü - Mustafa Şirin
Mustafa Şirin
Gündem Editörü
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