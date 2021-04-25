Teşkilat Canlı izle! TRT1 Teşkilat canlı izleme linki! 25 Nisan Teşkilat full HD izleme linki!

TRT1'in yeni dizisi Teşkilat ilk bölümüyle bu akşam Trt1 ekranlarında yayınlanacak. Teşkilat dizisini merak eden seyirciler Teşkilat konusu nedir, ne zaman yayınlanacak, oyuncuları kimlerdir? araştırıyorlar. Peki, Teşkilat dizisini merak eden seyirciler Teşkilat canlı izle! Teşkilat TRT1 canlı izle! Teşkilat full HD TRT1 canlı yayın izleme linki! Teşkilat son bölümde neler oldu? Teşkilat son bölüm izle! Teşkilat 8. Bölüm izle!

TRT1'in yeni dizisi Teşkilat ilk bölümüyle bu akşam Trt1 ekranlarında yayınlanacak. Teşkilat dizisini merak eden seyirciler Teşkilat konusu nedir, ne zaman yayınlanacak, oyuncuları kimlerdir? araştırıyorlar. Peki, Teşkilat dizisini merak eden seyirciler Teşkilat konusu nedir, ne zaman yayınlanacak, oyuncuları kimlerdir? Teşkilat canlı izle! Teşkilat TRT1 canlı izle! Teşkilat full HD TRT1 canlı yayın izleme linki! Teşkilat son bölümde neler oldu? Teşkilat son bölüm izle! Teşkilat 8. Bölüm izle! İşte detaylar haberimizde…

TEŞKİLAT CANLI İZLE TRT1!

TEŞKİLAT SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

EKİP, FADİ'YE UNUTAMAYACAĞI BİR DERS VERİYOR

Teröristlerin hain planlarını önlemek için teslim olarak canlarını ortaya koyan Serdar, Zehra ve Hulki, ölümle burun burunadır. Bölgede teröristlerin gözünün önünde gazeteci olarak bulunanPınar ve Hakkı da oraya gelirler. Güvenlik protokollerini çözdüğü SİHA'ları etkisiz hale getirdiğini düşünen Fadi'nin mutluluğu uzun sürmez. Ekibin kendisine hazırladığı oyunu anlayıp neye uğradığını şaşıran Fadi, konumunu kaybetme tehlikesi ile karşı karşıya kalacaktır!

FADİ, ŞİRKET'TEN SON BİR ŞANS İSTİYOR

Fadi'nin planlarını bozan ekip, durumu giderek ağırlaşan Hulki'yi hastaneye yetiştirmek için ülkeye döner. Tedavi altına alınan Hulki ise kendi sağlığından çok babası için endişelenmektedir. Fadi'nin başarısızlığı Şirket'te büyük bir rahatsızlık yaratır. Şirket'in aldığı kararla köşeye sıkışan Fadi, kendini kanıtlamak için son bir şans ister.

CEREN, SERDAR'I ÖLDÜRMEK İÇİN EMİR ALIYOR

Sadakatinden şüphelenilen Ceren, Şef'ten Serdar'ı öldürmesi için talimat alır. Ceren kendisini yeniden kanıtlamak için bu görevi yerine getirmek zorundadır. Bu sırada internette dolaşıma sokulan bir video ortalığı karıştırır. Ankara'da üst düzey bir devlet yetkilisine yapılması planlanan suikast planına karşı ekip teyakkuza geçer.

TEŞKİLAT SON BÖLÜM İZLE!

TEŞKİLAT KONUSU NEDİR?

Teşkilat dizisinde, Milli İstihbarat Teşkilatı'nın olağanüstü deneyimleri bir senaryoya aktarılırken, Başkent Ankara'da uzun zamandır ilk kez bu büyüklükte bir prodüksiyonla dizi çekiliyor. Türkiye tarihinin gerçek olaylarına ve gerçek kahramanlarını konu alan dizide, bir ölüm-dirim savaşının, bazen bir ateş çemberinin içinde "kötü adamların" kim olduğu da çok konuşulacak ve tartışılacak.

Türkiye'nin isimsiz kahramanlarının hikayeleri ilk kez tüm gerçekliği ile 'Teşkilat'ta ekrana gelecek. Dizinin kahramanlarına hayat verecek olan oyuncular, karakterlerini canlandırmak için derinlemesine araştırmalar yaptılar; gerçek olayların dokümanlarından ve konunun uzmanlarından eğitim aldılar. Türk milli istihbaratının kuruluşundan bu yana imza attığı olağanüstü başarıların nefes kesici hikayeleri, 'Teşkilat'ta gün yüzüne çıkacak.

YEDİ OLAĞANÜSTÜ KAHRAMANIN VATAN SEVDASI EKRANA KİLİTLEYECEK

'Teşkilat', istihbarat teşkilatının, tıpkı gerçek hayatta olduğu gibi olağanüstü yetenekli ve korkusuz üyelerinden oluşan çok özel bir ekibinin hikayesini anlatacak.

Ve ilk bölümünde yedi vatan sevdalısı kahramanın kendileri için aldığı "ölüm" kararıyla çok konuşulacak!

TEŞKİLAT NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

TRT 1 ekranlarında yayınlanmaya hazırlanan ve soluk soluğa izlenecek olan Teşkilat dizisi, 25 Nisan 2021 Pazar günü saat 20.00'de TRT1'de izleyiciyle buluşacak.

TEŞKİLAT OYUNCULARI KİMLERDİR?

Geçtiğimiz günlerde Star TV'de yayınlanan Fazilet Hanım ve Kızları dizisinde birlikte oynayan Deniz Baysal ve Çağlar Ertuğrul, yeni dizide tekrar birlikteler. Bir başka tesadüf ise Deniz Baysal'ın Savcı Derya rolünü canlandırdığı Söz'de birlikte rol aldığı ve Erdem Yarbay'ı oynayan Nihat Altınkaya'nın da yine TRT Ankara dizisinde rol alması oldu.

Mart ayı gibi yayınlana girmesi beklenen dizide ayrıca Ezgi Eyüboğlu, Tuncer Salman, Ezgi Şenler, Eneshan Nalbant, Mesut Akusta ve Atılay Uluışık gibi güçlü oyuncular rol alıyor.

Yeni dizi Ankara hakkında Deniz Baysal, Milliyet gazetesindeki röportajında şu ifadeleri kullanmıştı:

"TRT 1'de yayına girecek dizi için çekimlerimiz Ankara'da devam ediyor. Türkiye'nin başardığı birbirinden önemli gizli operasyonlarda, kararlılığı ve zekasıyla ön plana çıkan, ayakları yere sağlam basan gizemli bir karakteri canlandırıyorum. Damara basmayı seven, sonuna kadar giden bir kadın."

TEŞKİLAT CANLI İZLE TRT1!

TEŞKİLAT 8. BÖLÜM FRAGMANI İZLE!