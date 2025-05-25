Teşkilat CANLI izle! TRT 145. bölüm Teşkilat yeni bölüm full HD canlı yayın izle! Teşkilat yeni fragmanı yayınlandı mı?

Teşkilat canlı izle linki araştırılıyor. Önemli isimlerin başrolünde yer aldığı Teşkilat adlı yapım bugün yeni bölümü ile TRT 1 kanalında izleyicisiyle buluşuyor. Dizinin başlamasıyla birlikte Teşkilat yeni bölüm canlı izle! Teşkilat canlı izleme linkleri araştırıldı. Teşkilat canlı izleme linki sizlerle…

TEŞKİLAT SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Altay gelen uyarının Albay Nazım'dan olduğunu anlar ve durumu derhal Akif Başkan'a haber verir. Gökpençe'nin güvenliği kontrol edilirken Altay olası tehlikenin peşindedir. Linda'ya ulaşan Korkut onun planlarını öğrenmek için yeni bir oyun kurar. Bir taraftan da Akif Başkan'dan aldığı emirle Korkut yeniden yeraltına döner. Linda ve Kate, Türkiye'ye saldırmak için güçlerini birleştirme kararı alırlar. Altay ve Korkut iki koldan düşmanın planını engellemeye çalışırken Ejder de yapılan hamlelerin merkezindedir.

TRT 1 TEŞKİLAT CANLI İZLE

TRT 1 ekranlarında yayınlanan Teşkilat adlı yapım, yeni bölümüyle saat 20:00 itibariyle bu akşam ekranlarda. Teşkilat dizisini TRT 1 platformlarından canlı izleyebilirsiniz.