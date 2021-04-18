Teşkilat canlı izle! TRT 1 Teşkilat 7. yeni bölüm canlı izle! Teşkilat yeni bölümde neler olacak?
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Teşkilat canlı izle! TRT 1 Teşkilat 7. yeni bölüm canlı izle! Teşkilat yeni bölümde neler olacak?

Teşkilat canlı izle! TRT 1 Teşkilat 7. yeni bölüm canlı izle! Teşkilat yeni bölümde neler olacak?
Haberler.com / Mustafa Şirin - Haberler | Gündem

Yeni başlayan Teşkilat dizisini TRT 1'den canlı olarak izleyebilirsiniz. Teşkilat 7. yeni bölüm canlı izleme linki var mı? Teşkilat 7. yeni bölüm canlı izle! Teşkilat dizisi yeni bölümde neler olacak? Teşkilat bir önceki bölümde neler oldu? Teşkilat full HD canlı izle!

Teşkilat dizindeki Zayed Fadi aslında kimdir? İşte yanıtı
Teşkilat dizindeki Zayed Fadi aslında kimdir? İşte yanıtı

Ekranların sevilen dizisi Teşkilat bugün TRT 1'de başlıyor. Heyecanla beklenen yeni bölümün ardından izleyiciler 8. bölüm fragmanı ne zaman yayınlanacak merak ediyor. Peki, Teşkilat 8. yeni bölümü ne zaman yayınlanır? 8. bölüm fragmanı çıktı mı? Teşkilat 7. bölümde neler oldu? Yeni bölümde ne olacak?

TEŞKİLAT CANLI İZLE!

TEŞKİLAT KONUSU NE?

Teşkilat dizisinde, Milli İstihbarat Teşkilatı'nın olağanüstü deneyimleri bir senaryoya aktarılırken, Başkent Ankara'da uzun zamandır ilk kez bu büyüklükte bir prodüksiyonla dizi çekiliyor. Türkiye tarihinin gerçek olaylarına ve gerçek kahramanlarını konu alan dizide, bir ölüm-dirim savaşının, bazen bir ateş çemberinin içinde "kötü adamların" kim olduğu da çok konuşulacak ve tartışılacak.

Başrollerinde Çağlar Ertuğrul ile Deniz Baysal'ın oynadığı diziden önemli haberler gelmeye devam ediyor. Çekimleri Ankara'da gerçekleştirilen dizinin stoklu ilerlediği ve bir kaç bölümünün önceden çekildiği biliniyor. Çekimleri başlayan ve çalışmaları hızla bir şekilde devam eden ve yayın hayatına atılmak için gün sayan dizinin isminde değişikliğe gidildiği öğrenildi. Kod adı Teşkilat olan yeni dizinin, değişen ismini Gazeteci Birsen Altuntaş twitter sayfasından duyurdu.

TEŞKİLAT 8. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Bugün yayınlanacak olan 7. bölümün ardından 8. bölüm fragmanının çıkması bekleniyor. Henüz yeni bölüm fragmanı yayınlanmadı.

Teşkilat canlı izle! TRT 1 Teşkilat 7. yeni bölüm canlı izle! Teşkilat yeni bölümde neler olacak?

TEŞKİLAT YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

EKİP, FADİ'YE UNUTAMAYACAĞI BİR DERS VERİYOR

Teröristlerin hain planlarını önlemek için teslim olarak canlarını ortaya koyan Serdar, Zehra ve Hulki, ölümle burun burunadır. Bölgede teröristlerin gözünün önünde gazeteci olarak bulunanPınar ve Hakkı da oraya gelirler. Güvenlik protokollerini çözdüğü SİHA'ları etkisiz hale getirdiğini düşünen Fadi'nin mutluluğu uzun sürmez. Ekibin kendisine hazırladığı oyunu anlayıp neye uğradığını şaşıran Fadi, konumunu kaybetme tehlikesi ile karşı karşıya kalacaktır!

FADİ, ŞİRKET'TEN SON BİR ŞANS İSTİYOR

Fadi'nin planlarını bozan ekip, durumu giderek ağırlaşan Hulki'yi hastaneye yetiştirmek için ülkeye döner. Tedavi altına alınan Hulki ise kendi sağlığından çok babası için endişelenmektedir. Fadi'nin başarısızlığı Şirket'te büyük bir rahatsızlık yaratır. Şirket'in aldığı kararla köşeye sıkışan Fadi, kendini kanıtlamak için son bir şans ister.

CEREN, SERDAR'I ÖLDÜRMEK İÇİN EMİR ALIYOR

Sadakatinden şüphelenilen Ceren, Şef'ten Serdar'ı öldürmesi için talimat alır. Ceren kendisini yeniden kanıtlamak için bu görevi yerine getirmek zorundadır. Bu sırada internette dolaşıma sokulan bir video ortalığı karıştırır. Ankara'da üst düzey bir devlet yetkilisine yapılması planlanan suikast planına karşı ekip teyakkuza geçer.

TEŞKİLAT OYUNCU KADROSU

Çağlar Ertuğrul : Serdar

Deniz Baysal : Zehra

Mesut Akusta : Mete

Ezgi Eyüboğlu : Ceren

Ezgi Şenler : Pınar

Mehmet Usta : Zayed

Tuncer Salman : Hakkı

Nihat Alptuğ Altınkaya : Hulki

Serdar Yeğin : Uzay

Yavuz Bingöl : Adem

Uğur Ahmet Say : Gürcan

Yunus Destebaşı : Mert Çavuş

Gündem Editörü - Mustafa Şirin
Mustafa Şirin
Gündem Editörü
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