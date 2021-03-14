Teşkilat canlı izle! TRT 1 Teşkilat 2. yeni bölüm canlı izle! Teşkilat yeni bölümde neler olacak?

Yeni başlayan Teşkilat dizisini TRT 1'den canlı olarak izleyebilirsiniz. Teşkilat 2. yeni bölüm canlı izleme linki var mı? Teşkilat 2. yeni bölüm canlı izle! Teşkilat dizisi yeni bölümde neler olacak? Teşkilat bir önceki bölümde neler oldu? Teşkilat full HD canlı izle!

Ekranların sevilen dizisi Teşkilat bugün TRT 1'de başlıyor. Heyecanla beklenen yeni bölümün ardından izleyiciler 3. bölüm fragmanı ne zaman yayınlanacak merak ediyor. Peki, Teşkilat 3. yeni bölümü ne zaman yayınlanır? 3. bölüm fragmanı çıktı mı? Teşkilat 2. bölümde neler oldu? Yeni bölümde ne olacak? Teşkilat dizisi full HD canlı izle!

TEŞKİLAT CANLI İZLE!

TEŞKİLAT KONUSU NE?

Teşkilat dizisinde, Milli İstihbarat Teşkilatı'nın olağanüstü deneyimleri bir senaryoya aktarılırken, Başkent Ankara'da uzun zamandır ilk kez bu büyüklükte bir prodüksiyonla dizi çekiliyor. Türkiye tarihinin gerçek olaylarına ve gerçek kahramanlarını konu alan dizide, bir ölüm-dirim savaşının, bazen bir ateş çemberinin içinde "kötü adamların" kim olduğu da çok konuşulacak ve tartışılacak.

Başrollerinde Çağlar Ertuğrul ile Deniz Baysal'ın oynadığı diziden önemli haberler gelmeye devam ediyor. Çekimleri Ankara'da gerçekleştirilen dizinin stoklu ilerlediği ve bir kaç bölümünün önceden çekildiği biliniyor. Çekimleri başlayan ve çalışmaları hızla bir şekilde devam eden ve yayın hayatına atılmak için gün sayan dizinin isminde değişikliğe gidildiği öğrenildi. Kod adı Teşkilat olan yeni dizinin, değişen ismini Gazeteci Birsen Altuntaş twitter sayfasından duyurdu.

TEŞKİLAT 3. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Bugün yayınlanacak olan 2. bölümün ardından 3. bölüm fragmanının çıkması bekleniyor. Henüz yeni bölüm fragmanı yayınlanmadı.

TEŞKİLAT YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Sevgilisi Ceren'in hain çıkması nedeniyle hayatının en büyük şokunu yaşayan Serdar, bir yandan bu oyuna nasıl geldiğini düşünürken, diğer yandan iç güvenlik tarafından sorgulanır. Uçak kazasının ardından ekibin üyelerinin resmi olarak vefat ettiklerinin ilan edilmesiyle birlikte aileler soluğu Mete'nin yanında alır. Mete acı haberi ailelere verirken, aileleri ve sevdikleriyle iletişim kuramayan ekip üyeleri verdikleri kararın hayatlarını nasıl etkileyeceğini düşünmektedir.

İç güvenlik sorgusundan çıkan Serdar, Mete'nin talimatı ile Ceren'le ilişkisini sürdürmek zorunda kalır. Ceren ekip tarafından 24 saat takip altına alınırken; Ceren'den öğrendiği kritik bir bilgi Serdar'ı öfkesi ve görevi arasında tercih yapmak zorunda bırakır.

Ekip SİHA saldırısını düzenleyen Pascal'ın izini bulmak için canla başla çalışırken, gizli karargâha gelen Serdar ekip üyeleriyle tanışır. Mete, Serdar'ın da ekibe katıldığını açıklayınca buna en büyük itiraz Zehra'dan gelir.

Pascal'ın yurtdışına kaçacağı bilgisi üzerine ekip ilk operasyonları için harekete geçer. Şehit edilen mühendislerin kanını yerde bırakmamaya ant içen ekip Pascal'ı yakalayıp arkasındaki karanlık yapıya ulaşmaya kararlıdır.

Başrollerinde Çağlar Ertuğrul, Deniz Baysal Yurtçu, Mesut Akusta, Ezgi Eyüboğlu, Ezgi Şenler, Mehmet Usta, Tuncer Salman, Nihat Altınkaya ve Serdar Yeğin, Ahmet Uğur Say ve Yavuz Bingöl'ün yer aldığı Teşkilat'ın yapımcılığını Timur Savcı & Burak Sağyaşar, yönetmenliğini ise Yağız Alp Akaydın yapıyor.

TEŞKİLAT SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

YEDİ OLAĞANÜSTÜ KAHRAMANIN VATAN SEVDASI EKRANA KİLİTLEYECEK!

Türkiye'ye karşı harekete geçen karanlık bir yapı, planlarını devreye sokarak, uluslar arası alanda dikkat çeken Türkiye'nin İHA ve SİHA programını hedef alır. Bu sürpriz hamlenin ardından Millî İstihbarat Teşkilatı çatısı altında gizli bir ekip kurulmasına karar verilir.

"SİZE ÖLMEYİ TEKLİF EDİYORUM"

Deneyimli istihbaratçı Mete Bey (Mesut Akusta) öncülüğünde kurulacak bu ekibin yurtiçi ve yurtdışında birçok gizli operasyona imza atması planlanırken; bu operasyonların hedefe ulaşması ve etkili olması için, ekip üyelerinin kağıt üstünde ve "resmen" ölmüş bilinmeleri mecburiyeti ortaya çıkar...

Mete Bey ekipte düşündüğü Zehra (Deniz Baysal Yurtcu), Hakkı Dayı (Tuncer Salman), Pınar (Ezgi Şenler), Hulki (Nihat Altınkaya), Uzay (Serdar Yeğin) ve Gürcan'la (Ahmet Uğur Say) tek tek görüşerek her birine, kendilerini tanıyan herkesin ve ailelerinin kendilerini "ölmüş bilmesi" gerektiğini söyler ve bunu kabullenmelerini teklif eder…

GERİ DÖNÜŞÜ OLMAYAN BİR YOLUN BAŞINDA

Teşkilatın en iyi istihbaratçılarını bir araya getiren bu ekibin liderliği için teşkilatın en gözde ismi Serdar Kılıçaslan (Çağlar Ertuğrul) seçilir. Serdar, vatan sevgisi ile aşkı Ceren (Ezgi Eyüboğlu) arasında kalırken (çünkü bu görevin gereği Ceren de Serdar'ı 'ölmüş' bilecektir) her biri kendi alanında uzmanlaşmış istihbaratçılardan oluşan ekibin diğer üyeleri de geri dönüşü olmayan bir yola gireceklerinin farkına varırlar.

TEŞKİLAT OYUNCU KADROSU

Çağlar Ertuğrul : Serdar

Deniz Baysal : Zehra

Mesut Akusta : Mete

Ezgi Eyüboğlu : Ceren

Ezgi Şenler : Pınar

Mehmet Usta : Zayed

Tuncer Salman : Hakkı

Nihat Alptuğ Altınkaya : Hulki

Serdar Yeğin : Uzay

Yavuz Bingöl : Adem

Uğur Ahmet Say : Gürcan

Yunus Destebaşı : Mert Çavuş