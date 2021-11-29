Teşkilat Çağlar Ertuğrul diziden ayrılıyor mu? Teşkilat Serdar diziden çıkıyor mu? Çağlar Ertuğrul diziden çıkıyor mu?
Ekranların sevilen dizilerinden olan Teşkilat hakkında "Teşkilat Serdar ayrılıyor mu? Teşkilat Serdar diziden ayrılıyor mu?" sorularının yanıtları araştırılıyor. Çağlar Ertuğrul, Teşkilat dizisinde Serdar karakterine hayat veriyor. Pazar akşamları TRT 1'de yayınlanacak olan yapım, güçlü oyuncu kadrosuyla dikkatleri üzerine çekti. Teşkilat Serdar kimdir? Teşkilat'ın Serdar'ı Çağlar Ertuğrul kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği nedir? Çağlar Ertuğrul hayatı ve biyografisi nedir?
Teşkilat Serdar ölecek mi? Çağlar Ertuğrul, Teşkilat dizisinde Serdar karakterine hayat verecek. Pazar akşamları TRT 1'de yayınlanacak olan yapım, güçlü oyuncu kadrosuyla dikkatleri üzerine çekti. Teşkilat Serdar kimdir? Teşkilat Serdar ayrılıyor mu? Çağlar Ertuğrul diziden çıkıyor mu? Teşkilat Serdar diziden ayrılıyor mu?
Çağlar Ertuğrul 5 Kasım 1987'de Karşıyaka, İzmir'de doğdu. 2005 yılında Bornova Lisesi'nden mezun oldu. 2011 yılında Koç Üniversitesi, makine mühendisliği bölümünü bitirdi. Burada ilk kez tiyatro ile tanıştı.
Teşkilat dizisinde Serdar'ın sağlık durumu hakkında net bir bilgiye sahip olmamakla birlikte Serdar ve Zehra'nın son sahneleri izleyici tarafından ilgi gördü ve merak konusu oldu.
Çağlar Ertuğrul (d. 5 Kasım 1987, Karşıyaka, İzmir), Türk dizi, sinema ve tiyatro oyuncusudur.
Çağlar Ertuğrul 5 Kasım 1987'de Karşıyaka, İzmir'de doğdu. 2005 yılında Bornova Lisesi'nden mezun oldu. 2011 yılında Koç Üniversitesi, makine mühendisliği bölümünü bitirdi. Burada ilk kez tiyatro ile tanıştı.
13 Nisan 2009 tarihinde ilk kez Koç Üniversitesi'nde "Romeolar ve Julietler" adlı bir oyunda oynayarak sahne almıştır. Ardından çeşitli oyunlarda sahneye çıkmıştır. Kendisine ait bir Youtube kanalı vardır ve buradan çeşitli komedi tarzında eğlenceli videolar paylaşmaktadır. 2012 yılında Alper Çağlar'ın yönettiği Dağ adlı bir askerî filmin baş rolünde yer almıştır. Filmde, Çağlar Ertuğrul'a Ufuk Bayraktar eşlik etmiştir. Filmde oynamasının ardından tanınmıştır. Ardından Bana Masal Anlatma filminde oynamıştır. Medcezir, Benim İçin Üzülme ve Afili Aşk gibi bazı televizyon dizilerinde rol almıştır.
35 buçuk sanat evinde eğitim gördü. Bir süre sonra reklamlarda yer almaya başladı. Ardından 2012 yılında Alper Çağlar'ın yönetmenliğini yaptığı Dağ filminde rol aldı ve ününü artırdı. Bunun üstüne Mahsun Kırmızıgül'ün yönettiği Benim İçin Üzülme dizisinde yer aldı. Bu çalışmaların ardından Kurt Seyit ve Şura ve Boynu Bükükler adlı dizilerde de yer aldı.
Benim İçin Üzülme
Beyaz Karanfil
Boynu Bükükler
Kurt Seyit ve Şura
Medcezir
Fazilet Hanım ve Kızları
Afili Aşk
Teşkilat
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