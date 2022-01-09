Teşkilat bugün var mı? 9 Ocak bu akşam Teşkilat var mı? Teşkilat yeni bölüm ne zaman, saat kaçta başlayacak?

Teşkilat, Tims&B Productions imzalı, ilk bölümü 7 Mart 2021 tarihinde TRT 1'de yayınlanan, Milli İstihbarat Teşkilatı'nda çalışan özel bir ekibin iş hayatı ile birlikte özel hayatını da konu edinen aksiyon, istihbarat ve dram türündeki Türk televizyon dizisidir. Bu akşam Teşkilat var mı, yok mu? Bu hafta Teşkilat var mı? 9 Ocak Pazar Teşkilat yeni bölüm bugün olacak mı, ne zaman, saat kaçta başlayacak?

BU AKŞAM TEŞKİLAT YENİ BÖLÜM VAR MI?

Teşkilat yeni bölümüyle 9 Ocak Pazar 2022 bu akşam TRT 1 ekranlarına gelecek. Dizi geçtiğimiz hafta yılbaşı arası yapmıştı. Bu yüzden yeni bölüm bugün yayınlanacaktır.

TEŞKİLAT YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Son operasyonda üst düzey terör örgütü üyelerinin etkisiz hale getirilmesi Yıldırım ve Elçi'nin yeni bir plan kurmasına sebep olur. Elçi'nin hiç beklenmedik birini saf dışı bırakmasıyla ekip Yıldırım'ın peşine düşer. Çıkılan bu yeni macera kayıpları da beraberinde getirecektir.

Yıldırım, örgütü yeniden yapılandırmak için güçlü bir savunma sisteminin peşine düşer. Ekip üyeleri bunu engellemek için sızma planını devreye soktuğunda, gündemi değiştirecek bir olayın içine çekildiklerinden habersizdir. Elçi'nin öldüğünü sanan ekip büyük bir cenderenin ortasında, Serdar ise geçmişteki bir hesaplaşmanın göbeğinde kalır.

TEŞKİLAT KONUSU NE?

Teşkilat dizisi, ülkesi için kendi hayatlarından vazgeçip kalabalıkların içinde görünmez olmaları gereken bir görevi kabul ederek, "yer altına" inen yedi vatan sevdalısının hikâyesini ele almaktadır.

TEŞKİLAT OYUNCU KADROSU

Serdar Kılıçaslan (Çağlar Ertuğrul) (1-): MİT ajanıdır. Sevgilisi Ceren'in hain olduğunu öğrendikten sonra ekibe dahil oldu.

Zehra Balaban (Deniz Baysal Yurtcu) (1-): Görev yöneticisidir. Kurulan ekibin üyesidir.

Mete Yücesoy (Başkan) (Mesut Akusta) (1-): Müsteşar yardımcısıdır. Müsteşar'dan özel bir ekip kurma emrini alır.

Ceren (Ezgi Eyüboğlu) (1-): Serdar'ın nişanlısıdır. Onun yanına sızmış bir ajandır.

Hakkı Dayı (Tuncer Salman) (1-): Ustalık alanı takiptir. Kurulan time öldü gösterilerek katılır.

Pınar Gümüş (Ezgi Şenler) (1-): Kılık değiştirmede uzman bir ajandır. Kurulan ekibin üyesidir.

Hulki Gürbüzoğlu (Nihat Altınkaya) (1-): Silahlar ve dövüş konusunda uzman bir ajandır. Kurulan ekibin üyesidir.

Uzay Çelenkli (Serdar Yeğin) (1-): Analiz konusunda uzman bir ajandır. Kurulan ekibin üyesidir.

Gürcan Yücesoy (Ahmet Uğur Say) (2-): Bilgisayarlar konusunda uzman biridir. Ekibe sonradan katılmıştır. Mete Başkan'ın oğludur. Kurulan ekibin üyesidir.

Yıldırım Yaman (Gürkan Uygun) (15-): Zayed Fadi'nin yerine geçen İş adamıdır. Halit'ten 30 yıldır intikam almak isteyen biri. Zamanında mit görevlisi olarak çalışmıştır.

Halit Gün (Başkan) (Turgut Tunçalp) (15-): İstihbaratçıdır. Mete Başkan'ın yerine gelmiştir.

Tövbekar/ Sadık Özmertli (Hakan Boyav) (15-): Eski MİT ajanı.

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