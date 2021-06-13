Teşkilat bu akşam var mı?

TRT1'in sevilen dizisi Teşkilat dizisi Pazar akşamları izleyicileri ekrana bağlıyor. Her bölümü ile heyecanlı anlar yaşatan Teşkilat'ın bu akşam olup olmadığı merak edildi. Peki, Teşkilat bu akşam var mı?

Teşkilat dizisi Pazar akşamları diziseverlerle buluşuyor ve nefes kesen anlar yaşatıyor. İzleyiciler, Teşkilat bu akşam var mı konusunu merak etti. Peki, Teşkilat bu akşam var mı?

TEŞKİLAT BU AKŞAM VAR MI?

TRT1 yayın akışına bakıldığında bu akşam EURO 2020 maçı yer alıyor.

18:55 UEFA EURO 2020 Futbol Karş. "Avusturya-Kuzey Makedonya" (Canlı)

Bu akşam Teşkilat dizisi ekrana gelmeyecek.

TEŞKİLAT KONUSU NE?

TRT 1 ekranlarında yayınlanmaya hazırlanan ve soluk soluğa izlenecek olan yılın en iddialı dizisi olmaya aday 'Teşkilat', 7 Mart 2021 Pazar günü izleyiciyle buluşacak.

TÜRKİYE'NİN KALBİ ANKARA'DA DEV PRODÜKSİYON!

Dizinin özel olarak tasarlanan, gerçek bir operasyon gerçekleştirilebilecek titizlikte hazırlanan tüm mekanları, Ankara'da bulunuyor…

Türkiye'nin kalbinde ilk kez bu büyüklükte dev bir prodüksiyon gerçekleşiyor. Ülkemizin başkenti ilk kez bu kadar büyük bir prodüksiyona ev sahipliği yaparken, MİT'in savaş teknolojisinde kullandığı bazı yöntemler de ilk kez bu dizi ile ekrana taşınacak.

İSİMSİZ KAHRAMANLARIN GERÇEK HİKAYELERİ

Türkiye'nin isimsiz kahramanlarının hikayeleri ilk kez tüm gerçekliği ile 'Teşkilat'ta ekrana gelecek. Dizinin kahramanlarına hayat verecek olan oyuncular, karakterlerini canlandırmak için derinlemesine araştırmalar yaptılar; gerçek olayların dökümanlarından ve konunun uzmanlarından eğitim aldılar. Türk milli istihbaratının kuruluşundan bu yana imza attığı olağanüstü başarıların nefes kesici hikayeleri, 'Teşkilat'ta gün yüzüne çıkacak.

YEDİ OLAĞANÜSTÜ KAHRAMANIN VATAN SEVDASI EKRANA KİLİTLEYECEK

'Teşkilat', istihbarat teşkilatının, tıpkı gerçek hayatta olduğu gibi olağanüstü yetenekli ve korkusuz üyelerinden oluşan çok özel bir ekibinin hikayesini anlatacak.

Ve ilk bölümünde yedi vatan sevdalısı kahramanın kendileri için aldığı "ölüm" kararıyla çok konuşulacak!

Türkiye'nin isimsiz kahramanlarının öyküsü 'Teşkilat', 7 Mart Pazar TRT 1'de!

'TEŞKİLAT' - KÜNYE

Oyuncular: Çağlar Ertuğrul, Deniz Baysal Yurtcu, Mesut Akusta, Ezgi Eyüboğlu, Tuncer Salman, Ezgi Şenler, Mehmet Usta, Nihat Altınkaya, Serdar Yeğin, Ahmet Uğur Say ve Yavuz Bingöl