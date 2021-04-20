Teşkilat 8. bölüm fragmanı izle! TRT1 Teşkilat yeni bölüm fragmanı izle! Teşkilat 7. bölüm izle

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TEŞKİLAT 7. bölüm FULL İZLE!

Teşkilat dizisi TRT1 ekranlarında 7. bölümüyle yayınlandı. Dizi severler heyecan dolu 7. bölümün ardından şimdi de Teşkilat 8. bölüm için araştırmalarına başladılar. Teşkilat8. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Sorusu soruluyor. Teşkilat8. bölüm fragmanı yayınlandı. Teşkilat8. bölüm fragmanına haberimizden ulaşabilirsiniz...

TEŞKİLAT 8. BÖLÜM FRAGMANI İZLE

TEŞKİLAT 7. BÖLÜMDE NE YAŞANDI?

Teröristlerin hain planlarını önlemek için teslim olarak canlarını ortaya koyan Serdar, Zehra ve Hulki, ölümle burun burunadır. Bölgede teröristlerin gözünün önünde gazeteci olarak bulunan Pınar ve Hakkı da oraya gelirler. Güvenlik protokollerini çözdüğü SİHA'ları etkisiz hale getirdiğini düşünen Fadi'nin mutluluğu uzun sürmez. Ekibin kendisine hazırladığı oyunu anlayıp neye uğradığını şaşıran Fadi, konumunu kaybetme tehlikesi ile karşı karşıya kalacaktır!

Fadi'nin planlarını bozan ekip, durumu giderek ağırlaşan Hulki'yi hastaneye yetiştirmek için ülkeye döner. Tedavi altına alınan Hulki ise kendi sağlığından çok babası için endişelenmektedir. Fadi'nin başarısızlığı Şirket'te büyük bir rahatsızlık yaratır. Şirket'in aldığı kararla köşeye sıkışan Fadi, kendini kanıtlamak için son bir şans ister.

Sadakatinden şüphelenilen Ceren, Şef'ten Serdar'ı öldürmesi için talimat alır. Ceren kendisini yeniden kanıtlamak için bu görevi yerine getirmek zorundadır. Bu sırada internette dolaşıma sokulan bir video ortalığı karıştırır. Ankara'da üst düzey bir devlet yetkilisine yapılması planlanan suikast planına karşı ekip teyakkuza geçer.

TEŞKİLAT 7. BÖLÜM İZLE

Teşkilat 7. bölüm izlemek için tıklayınız!

TEŞKİLAT DİZİSİNİN KONUSU

Türkiye'nin isimsiz kahramanlarının hikayeleri ilk kez tüm gerçekliği ile 'Teşkilat'ta ekrana gelecek. Dizinin kahramanlarına hayat verecek olan oyuncular, karakterlerini canlandırmak için derinlemesine araştırmalar yaptılar; gerçek olayların dökümanlarından ve konunun uzmanlarından eğitim aldılar. Türk milli istihbaratının kuruluşundan bu yana imza attığı olağanüstü başarıların nefes kesici hikayeleri, 'Teşkilat'ta gün yüzüne çıkıyor.

'Teşkilat', istihbarat teşkilatının, tıpkı gerçek hayatta olduğu gibi olağanüstü yetenekli ve korkusuz üyelerinden oluşan çok özel bir ekibinin hikayesini anlatıyor.

Giderek yoğunlaşan bir şekilde yabancı istihbarat servislerinin operasyonlarına maruz kalan ülkemizde, Ankara'daki SİHA fabrikasına bir terör saldırısı düzenlenir. Saldırının yabancı istihbarat servisleri organizasyonu ile gerçekleştirildiği tespit edilir. Bu saldırıların üzerine MİT içinde çok gizli bir ekip kurulur. Bu ekip ülkesi için hayatlarından vazgeçerek saldırıların arkasındaki güçleri tespit edecek ve olağanüstü yöntemlerle ortadan kaldıracaktır. Televizyon tarihinde ilk kez Milli İstihbarat Teşkilatı'nın olağanüstü deneyimleri bir senaryoya aktarılırken, Türkiye tarihinin gerçek olaylarına ve gerçek kahramanlarına sırtını dayayan dizide, kötü adamların kim olduğu da çok konuşulacak!

OYUNCULAR

Çağlar Ertuğrul, Deniz Baysal Yurtcu, Mesut Akusta, Ezgi Eyüboğlu, Tuncer Salman, Ezgi Şenler, Mehmet Usta, Nihat Altınkaya, Serdar Yeğin, Ahmet Uğur Say ve Yavuz Bingöl