Teşkilat 7. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Teşkilat yeni bölümde neler olacak? Teşkilat 6. yeni bölüm izle!

TRT 1'in yeni dizisi Teşkilat oldukça beğenildi. Dizinin yeni bölümünün ardından 7. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı araştırılıyor. Peki, Teşkilat 7. bölüm fragmanı ne zaman çıkacak? Teşkilat yeni bölümde neler olacak? Teşkilat 6. bölümde neler oldu? Detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

Ekranların sevilen dizisi Teşkilat bugün TRT 1'de başlıyor. Heyecanla beklenen yeni bölümün ardından izleyiciler 7. bölüm fragmanı ne zaman yayınlanacak merak ediyor. Peki, Teşkilat 7. yeni bölümü ne zaman yayınlanır? 7. bölüm fragmanı çıktı mı? Teşkilat 6. bölümde neler oldu? Yeni bölümde ne olacak?

TEŞKİLAT KONUSU NE?

Teşkilat dizisinde, Milli İstihbarat Teşkilatı'nın olağanüstü deneyimleri bir senaryoya aktarılırken, Başkent Ankara'da uzun zamandır ilk kez bu büyüklükte bir prodüksiyonla dizi çekiliyor. Türkiye tarihinin gerçek olaylarına ve gerçek kahramanlarını konu alan dizide, bir ölüm-dirim savaşının, bazen bir ateş çemberinin içinde "kötü adamların" kim olduğu da çok konuşulacak ve tartışılacak.

Başrollerinde Çağlar Ertuğrul ile Deniz Baysal'ın oynadığı diziden önemli haberler gelmeye devam ediyor. Çekimleri Ankara'da gerçekleştirilen dizinin stoklu ilerlediği ve bir kaç bölümünün önceden çekildiği biliniyor. Çekimleri başlayan ve çalışmaları hızla bir şekilde devam eden ve yayın hayatına atılmak için gün sayan dizinin isminde değişikliğe gidildiği öğrenildi. Kod adı Teşkilat olan yeni dizinin, değişen ismini Gazeteci Birsen Altuntaş twitter sayfasından duyurdu.

TEŞKİLAT 7. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Bugün yayınlanacak olan 6. bölümün ardından 7. bölüm fragmanının çıkması bekleniyor. Henüz yeni bölüm fragmanı yayınlanmadı.

TEŞKİLAT 6. BÖLÜM FRAGMANI İZLE!

TEŞKİLAT YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

CEREN, SERDAR'IN HAMLESİ KARŞISINDA ŞOKE OLUYOR…

Serdar'ın kimliğini açıklayıp kendisine evlenme teklif etmesiyle büyük şok yaşayan Ceren, bu sürpriz hamle karşısında ne yapacağını bilemez. Yolun sonuna geldiğini düşündüğü bir anda gelen bu hamle karşısında bocalayan Ceren'e geçmişinden gelen gizemli bir isim yardım eli uzatır..

HULKİ'Yİ KURTARMAK İÇİN TÜM İMKANLAR SEFERBER EDİLİYOR…

En güvendiği elemanı Leyal'in ekip tarafından ele geçirilmesiyle Zayed Fadi köşeye sıkışır. Hulki ve Leyal'in takas edilmesi teklifini kabul etmek zorunda kalır. Ekip, takasın güvenli biçimde gerçekleşmesi için her adımı planlayarak olağanüstü bir hazırlığa girişir. Pınar ve Hakkı keşif amacıyla Kuzey Irak'ta belirlenen bölgeye doğru yola çıkarlar. Leyal'i takasın gerçekleşeceği bölgeye götüren Serdar ve Zehra ise yola beklenmedik sürprizlerle karşı karşıya kalır.

FADİ'NİN ŞEYTANİ PLANI EKİBİ KÖŞEYE SIKIŞTIRIYOR…

Fadi de takas için kendi planlarını yapar. Bölgedeki terör odakları ile işbirliğine giden Fadi, Leyal'i kurtardıktan sonra ortalığı kan gölüne çevirecek şeytani bir plan kurar. Ekip, kurulan tuzağın içinden Hulki'yi sağ salim çıkarmaya çalışırken kendilerini çok daha büyük bir tehdidin içinde bulur.

TEŞKİLAT YENİ BÖLÜM CANLI İZLE!

TEŞKİLAT SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Nevzat'ın Sinan'ı alıp Temrenli'den ayrılmak istemesi Mavi Ay'ın moralini bozmuştur. Okçuluk karşılaşmasından sonra Sinan da sırra kadem basmıştır. Mavi Ay her yerde Sinan'ı arasa da bulamaz. İskender, arkadaşlarına Sinan'ı geri getireceğine dair söz verir. Geçmişten günümüze geldiği için Kuzgunların yeniden ortaya çıkmasına kendisinin sebep olduğunu düşünen İskender, Sinan'ı ne pahasına olursa olsun bulacaktır. Kasırga ise okçuluk karşılaşmasını kazanmanın verdiği sevinçle her yerde herkese hava atmakla meşguldür. Giovanni ile birlikte canlı yayın açan Kasırga, Mavi Ay'ı nasıl yendiklerine dair olanları kendi açılarından abartarak anlatır. Diğer yandan Refika, sınıfta bir kopya kâğıdı bulur ve Türkçe sınavında kimin kopya çektiğini tespit etmek için harekete geçer. Elif, kopya çeken kişinin kendisi olduğunu Refika'ya itiraf eder ve alacağı ceza ile yüzleşmek üzere disiplin kurulunun karşısına çıkar. İskender ise süper yetenekleri sayesinde Sinan'ın yerini bulur ancak Sinan'ı geri getirmek düşündüğü kadar kolay olmayacaktır. Sinan'ın babası Nevzat, oğlunu korumak için Temrenli'den ayrılmaya kararlıdır.

Kasırga canlı yayında galibiyetlerine ilişkin neler söyleyecek? İskender sırra kadem basan Sinan'ı nasıl bulacak? Kopya çektiğini itiraf eden Elif'i neler bekliyor? Sinan Temrenli'den ayrılacak mı? İskender, Sinan'ı geri getirmek için Nevzat'ı ikna edebilecek mi?

TEŞKİLAT SON BÖLÜM İZLE!

TEŞKİLAT OYUNCU KADROSU

Çağlar Ertuğrul : Serdar

Deniz Baysal : Zehra

Mesut Akusta : Mete

Ezgi Eyüboğlu : Ceren

Ezgi Şenler : Pınar

Mehmet Usta : Zayed

Tuncer Salman : Hakkı

Nihat Alptuğ Altınkaya : Hulki

Serdar Yeğin : Uzay

Yavuz Bingöl : Adem

Uğur Ahmet Say : Gürcan

Yunus Destebaşı : Mert Çavuş