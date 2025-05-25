Teşkilat 138. bölüm fragmanı İZLE! Teşkilat yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

Teşkilat 138. bölüm fragmanı İZLE! Teşkilat yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?
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TRT 1'in büyük ilgi gören dizisi Teşkilat'ın yeni sezon fragmanı heyecanla bekleniyor. Her pazar akşamı izleyicileri ekran başına kilitleyen dizi, soluk soluğa izlenen bölümleriyle dikkat çekiyor. Diziye dair en çok merak edilen konulardan biri ise, yeni sezonun nasıl şekilleneceği ve fragmanın ne zaman yayınlanacağı oldu. Peki, Teşkilat 145. bölüm fragmanı yayınladı mı?

TRT 1'in popüler dizisi ' Teşkilat'ın yeni sezon fragmanı merakla bekleniyor. Her pazar izleyicisiyle buluşan dizi, soluk soluğa izleniyor. Peki, Teşkilat 145. bölüm fragmanı yayınladı mı?

TEŞKİLAT KONUSU NE?

Teşkilat'ın operasyonu başarıyla sonuçlanmasına rağmen Ömer ve Zehra peşlerine düşen düşmanlardan dolayı rahat bir nefes alamamıştır. Frederick'in Türk istihbaratının elinde olduğunu öğrenen Hartley, ekibi Kuzey Irak'tan çıkarmamak için tüm gücünü seferber eder.

Yavaş yavaş düşmanına ulaşmaya çalışan Efkar için ise hareket etme zamanı gelmiştir. Uzay ve Gürcan, yeni bir çıkış planı üzerinde çalışırken; Ömer ve Zehra'nın sahada bulundukları cendereden kurtulma çabaları, onları tehlikeli bir yola sokacaktır.

TEŞKİLAT FRAGMANLARI İZLEME LİNKİ VAR MI?

TRT 1 ekranlarında yayınlanan Teşkilat adlı yapım, yeni bölümüyle saat 20:00 itibariyle bu akşam ekranlarda. Teşkilat 145. bölüm fragmanı ise henüz yayınlanmadı.

TEŞKİLAT SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Altay gelen uyarının Albay Nazım'dan olduğunu anlar ve durumu derhal Akif Başkan'a haber verir. Gökpençe'nin güvenliği kontrol edilirken Altay olası tehlikenin peşindedir. Linda'ya ulaşan Korkut onun planlarını öğrenmek için yeni bir oyun kurar. Bir taraftan da Akif Başkan'dan aldığı emirle Korkut yeniden yeraltına döner. Linda ve Kate, Türkiye'ye saldırmak için güçlerini birleştirme kararı alırlar. Altay ve Korkut iki koldan düşmanın planını engellemeye çalışırken Ejder de yapılan hamlelerin merkezindedir.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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