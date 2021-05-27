Teşkilat 13. bölüm fragmanı izle! Teşkilat yeni bölüm fragmanı izle!
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Teşkilat 13. bölüm fragmanı izle! Teşkilat yeni bölüm fragmanı izle!

Teşkilat 13. bölüm fragmanı izle! Teşkilat yeni bölüm fragmanı izle!
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TRT 1'in yeni dizisi Teşkilat oldukça beğenildi. Dizinin yeni bölümünün ardından 13. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı araştırılıyor. Peki, Teşkilat 13. bölüm fragmanı izle! Teşkilat yeni bölüm fragmanı izle! Teşkilat 13. bölüm 2. fragmanı izle! Teşkilat son bölümde neler oldu? Teşkilat konusu ne?

TRT 1'in yeni dizisi Teşkilat oldukça beğenildi. Dizinin yeni bölümünün ardından 13. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı araştırılıyor. Peki, Teşkilat 13. bölüm fragmanı izle! Teşkilat yeni bölüm fragmanı izle! Teşkilat 13. bölüm 2. fragmanı izle! Teşkilat son bölümde neler oldu? Teşkilat konusu ne? İşte detaylar haberimizde...

TEŞKİLAT 13. BÖLÜM FRAGMANI İZLE!

TEŞKİLAT SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Leyal'in ölümünün ardından kurulan tuzakta kurtulduğunu düşünen Fadi, seçim çalışmalarına kaldığı yerden devam etmek ister ancak vücudundaki zehir de etkisini göstermeye başlayınca hayatının tehlikede olduğunu anlar.

Fadi'nin zehirlenmesiyle görevlerini tamamladıklarını düşünen ekip ülkeye dönmeye hazırlanırken bir başka haber onları adeta şok eder! Üstelik deşifre olma tehlikeleri baş gösterir. Hakkı ve Pınar, yeni bir plan ile tehlikeyi ortadan kaldırmak üzere harekete geçer.

Ceren iseekibi deşifre etmek için çalışmaya devam ederken Yağmur'a ulaşır. Zehra'yı deşifre etmek için kızı Yağmur'u kullanmaya karar verir. Bu sırada Uzay, Amir ve Fadi arasındaki görüşme kayıtlarını incelerken önemli bilgilere ulaşır ve Türkiye'ye karşıbüyük bir saldırı planlandığı anlaşılır.

Saldırı planında Fadi'nin imzası vardır ve saldırıyı durdurabilecek tek kişi de yine Fadi'dir! Bu gelişme, Fadi'nin ölümünü de büyük bir sorun haline getirir! Fadi ise canının derdindedir ve çok gizli bir binadadır! Ekip, binaya sızmak için akıllara durgunluk veren yeni bir plan yapar!

TEŞKİLAT SON BÖLÜM İZLE!

TEŞKİLATKONUSU NE?

Dizinin özel olarak tasarlanan, gerçek bir operasyon gerçekleştirilebilecek titizlikte hazırlanan tüm mekanları, Ankara'da bulunuyor…

Türkiye'nin kalbinde ilk kez bu büyüklükte dev bir prodüksiyon gerçekleşiyor. Ülkemizin başkenti ilk kez bu kadar büyük bir prodüksiyona ev sahipliği yaparken, MİT'in savaş teknolojisinde kullandığı bazı yöntemler de ilk kez bu dizi ile ekrana taşınacak.

TEŞKİLAT YENİ BÖLÜM FRAGMANI İZLE!

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