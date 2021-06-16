Teski Zor Şartlarda Görev Başında

TESKİ ZOR ŞARTLARDA GÖREV BAŞINDA15 Haziran Salı gecesi saat 23: 30'da Süleymanpaşa İlçe merkezini besleyen 3 ana kaynaktan biri olan Muratlı Aşağısevindikli isale hattı üzerinde Müsellim kırsalında Q800 mm CTP boruda arıza meydana geldi.

TESKİ ZOR ŞARTLARDA GÖREV BAŞINDA15 Haziran Salı gecesi saat 23: 30'da Süleymanpaşa İlçe merkezini besleyen 3 ana kaynaktan biri olan Muratlı Aşağısevindikli isale hattı üzerinde Müsellim kırsalında Q800 mm CTP boruda arıza meydana geldi. TESKİ Genel Müdürlüğü ekipleri etkili yağış, soğuk hava ve zorlu arazi koşullarına rağmen, sabahın ilk ışıklarına kadar çalışmalarını aralıksız sürdürdü. Yağmurla birlikte fırtınanın da etkili olduğu havada, mesai kavramı olmaksızın vatandaşlara hizmet vermek için özveriyle çalışan TESKİ ekipleri arızayı onardı. Su ve Kanal İşletme Dairesi Başkanı Oğuz Yaman, Süleymanpaşa İlçe Şube Müdürü Levent Metin ve teknik ekip sabahın ilk ışıklarına kadar çalışmaları yakından takip etti. Gece boyunca sürdürülen çalışmalar sonucunda, sabah erken saatlerde arıza onarılarak, çalışmalar sona erdi. Şebekeye tekrar su verilerek, kesinti yaşanmadan çalışmalar tamamlanmış oldu. Yayın Tarihi: 16 Haziran 2021, Çarşamba 16: 11

Kaynak: Habermetre