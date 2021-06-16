Teski Zor Şartlarda Görev Başında
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Teski Zor Şartlarda Görev Başında

Teski Zor Şartlarda Görev Başında
Habermetre - Haberler | Toplum

TESKİ ZOR ŞARTLARDA GÖREV BAŞINDA15 Haziran Salı gecesi saat 23: 30'da Süleymanpaşa İlçe merkezini besleyen 3 ana kaynaktan biri olan Muratlı Aşağısevindikli isale hattı üzerinde Müsellim kırsalında Q800 mm CTP boruda arıza meydana geldi.

TESKİ ZOR ŞARTLARDA GÖREV BAŞINDA15 Haziran Salı gecesi saat 23: 30'da Süleymanpaşa İlçe merkezini besleyen 3 ana kaynaktan biri olan Muratlı Aşağısevindikli isale hattı üzerinde Müsellim kırsalında Q800 mm CTP boruda arıza meydana geldi. TESKİ Genel Müdürlüğü ekipleri etkili yağış, soğuk hava ve zorlu arazi koşullarına rağmen, sabahın ilk ışıklarına kadar çalışmalarını aralıksız sürdürdü. Yağmurla birlikte fırtınanın da etkili olduğu havada, mesai kavramı olmaksızın vatandaşlara hizmet vermek için özveriyle çalışan TESKİ ekipleri arızayı onardı. Su ve Kanal İşletme Dairesi Başkanı Oğuz Yaman, Süleymanpaşa İlçe Şube Müdürü Levent Metin ve teknik ekip sabahın ilk ışıklarına kadar çalışmaları yakından takip etti. Gece boyunca sürdürülen çalışmalar sonucunda, sabah erken saatlerde arıza onarılarak, çalışmalar sona erdi. Şebekeye tekrar su verilerek, kesinti yaşanmadan çalışmalar tamamlanmış oldu. Yayın Tarihi: 16 Haziran 2021, Çarşamba 16: 11

Kaynak: Habermetre

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Mustafa Şentop Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Bergen Müge Anlı Enis Arıkan Burcu Biricik
Spor Ali Koç Ozan Tufan Burak Yılmaz Okay Yokuşlu Roland Garros
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Teski Zor Şartlarda Görev Başında - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 16.6.2021 21:30:26. #1.16#

title