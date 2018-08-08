Teski Süleymanpaşa'da Yağmur Suyu Hattı ve Mazgal Yapımına Devam Ediyor

Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İdaresi (TESKİ) Genel Müdürlüğü, son dönemlerde görülen yoğun yağışlardan dolayı Süleymanpaşa ilçesinde göllenme yaşanan bazı bölgeler için yağmur suyu mazgal imalatı yaptı.

TESKİ, Tekirdağ'da etkili olan yoğun yağışlardan dolayı merkez Süleymanpaşa ilçesinde göllenme yaşayan bölgeler için yağmur suyu mazgalı imalatı yapmaya başladı. Süleymanpaşa ilçesinde belirtilen noktalarda toplam 164 metre yağmur suyu alıcı mazgal ve 80 metre yağmur suyu kanal imalatı yapıldığı kaydedildi. Süleymanpaşa başta olmak üzere il genelinde ihtiyaç duyulan yerlerde yağmur suyu çalışmalarına devam edileceği belirtildi.

"Sorun yaşanan bölgeleri etap etap çözüyoruz"

TESKİ Genel Müdürü Dr. Şafak Başa yaptığı açıklamada, sorunların çözüldüğüne dikkat çekerek, "Son dönemlerde ani ve yoğun yağışlar alıyoruz. Bundan dolayı yağmur suyu çalışmalarımıza hız verdik. Yağışlar esnasında yağmur suyu hattı gerek görülen yerler tespit ediliyor, gerekli keşifleri yapılarak projelendiriliyor ve ardından mazgal çalışmaları yapılıyor. TESKİ kurulduğunda yağmur suyu hatları durumu son derece kötüydü. Ancak sorun yaşanan bölgeleri etap etap çözüyoruz. Bugüne kadar il genelinde tüm ilçelerimiz dahil 121 kilometre yağmur suyu hattı imalatı yaptık. Böylece yağmur yağışlarından doğabilecek olumsuzluklar en aza indirgenmiş oldu. Bu konudaki çalışmalarımıza il genelinde devam edeceğiz" dedi. - TEKİRDAĞ