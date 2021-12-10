TESKİ PERSONELİNE DUYURU (2021/20)

TESKİ Genel Müdürlüğü ve ADEN Okulları (Lina Anaokulu ve İlkokulu) arasında protokol imzalandı. TESKİ Genel Müdürlüğü ve ADEN Okulları (Lina Anaokulu ve İlkokulu) arasındaki protokol, TESKİ İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığının organizasyonu ile gerçekleştirildi. İmzalanan protokol neticesinde, TESKİ Genel Müdürlüğü personeli ADEN Okullarına yaptıracağı kayıtlarında % 20'ye varan indirim hakkına sahip olacaktır. İmzaların atılmasının ardından her iki taraf yapılan protokolün herkese hayırlı olmasını diledi ve emeği geçenlere teşekkür etti. Yayın Tarihi: 10 Aralık 2021, Cuma 13: 40

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