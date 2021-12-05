TESKİ PERSONELİNE DUYURU (2021/18) - Haberler
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TESKİ PERSONELİNE DUYURU (2021/18)

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TESKİ PERSONELİNE DUYURU (2021/18)

Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Genel Kurulu, 2560 sayılı Kanun'un 5. maddesi gereğince, gündeminde bulunan konuları görüşüp karara bağlamak üzere, 2021 Yılı Kasım Ayı Olağan Toplantısını, 11 Kasım 2021 tarihinde (Perşembe günü Saat 10.

TEKİRDAĞ (Habermetre) - Tekirdağ Su Ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Genel Kurulu, 2560 sayılı Kanun'un 5. maddesi gereğince, gündeminde bulunan konuları görüşüp karara bağlamak üzere, 2021 Yılı Kasım Ayı Olağan Toplantısını, 11 Kasım 2021 tarihinde (Perşembe günü Saat 10. 00'da) Yahya Kemal Beyatlı Kültür Merkezi Salonunda (Gündoğdu

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