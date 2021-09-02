TESKİ PERSONELİNE DUYURU (2021/11)

TESKİ VE PYRAMID DİL AKADEMİSİ ARASINDA PROTOKOL İMZALANDI TESKİ Genel Müdürlüğü ve Pyramid Dil Akademisi arasında indirim protokolü imzalandı.

TESKİ VE PYRAMID DİL AKADEMİSİ ARASINDA PROTOKOL İMZALANDI TESKİ Genel Müdürlüğü ve Pyramid Dil Akademisi arasında indirim protokolü imzalandı. TESKİ Genel Müdürlüğü ve Pyramid Dil Akademisi arasındaki protokol, TESKİ İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığının organizasyonu ile gerçekleştirildi. İmzalanan protokol neticesinde, TESKİ Genel Müdürlüğü personeli ve aileleri için % 20'ye varan indirim hakkına sahip olacaktır. TESKİ Genel Müdürü Dr. İbrahim İçöz'ün makamında okul yetkilileri ile imzaların atılmasının ardından Genel Müdür İçöz, yapılan protokolün herkese hayırlı olmasını diledi ve emeği geçenlere teşekkür etti. Yayın Tarihi: 02 Eylül 2021, Perşembe 10: 26

Kaynak: Habermetre