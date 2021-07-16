TESKİ PERSONELİNE DUYURU (2021/07)
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TESKİ PERSONELİNE DUYURU (2021/07)

TESKİ PERSONELİNE DUYURU (2021/07)
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??ÇORLU İLÇESİ PLANLI SU KESİNTİSİ HAKKINDA !?? Çorlu İlçesi Kısmi İçmesuyu ve Terfi Merkezi İnşaatı işi kapsamında Uğur Mumcu caddesi, Aşık Veysel sokak, Salih Omurtak Caddesi, Tütün sokak, Atatürk Bulvarı güzergahında @400 ve @500 Açb(Asbest) içme suyu hatlarının iptal edilerek yerine...

??ÇORLU İLÇESİ PLANLI SU KESİNTİSİ HAKKINDA !?? Çorlu İlçesi Kısmi İçmesuyu ve Terfi Merkezi İnşaatı işi kapsamında Uğur Mumcu caddesi, Aşık Veysel sokak, Salih Omurtak Caddesi, Tütün sokak, Atatürk Bulvarı güzergahında @400 ve @500 Açb(Asbest) içme suyu hatlarının iptal edilerek yerine imalatı tamamlanan @400, @500 ve @

Kaynak: Habermetre

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