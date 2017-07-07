Teski İçme Suyu Borularını Yeniliyor

Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (TESKİ) Süleymanpaşa ilçesindeki mevcut içme suyu borularında yapılan değişim ile ilgili açıklama yaptı. Açıklamada sağlıksız ve sık patlayan boru hatlarının sağlıklı ve uzun ömürlü borular ile değiştirildiği belirtildi.



TESKİ'den konu ile ilgili yapılan açıklamada "Süleymanpaşa ilçesinde mevcut içme suyu borularında "Asbest, PVC, HDPE, Pik Demir Boru" cinsleri bulunmaktadır. Mevcut içme suyu şebekesi yıllar öncesinde peyderpey döşenmiş olup, elimizde sağlıklı bir altyapı verisi bulunmamaktadır. Bazı noktalarda sık sık arıza meydana gelmekte ve su kesintilerine sebebiyet vermektedir. Bu durum karşısında abonelerimiz olumsuz etkilenmektedir. Arıza ve yenileme çalışmalarında karşımıza çıkan boru kesitlerinde bazı noktalarda hattın içinin yüzde 80'e kadar pas ve kum ile dolduğu ve bu kesitlerin dolmasından dolayı boru içinde basınç oluşarak arıza meydana geldiği tespit edilmektedir. Gerek arıza veren noktaların değiştirilmesi, gerek kum gibi maddelerle içi dolu hatların yenilenmesi, gerek Asbest, PVC, HDPE, Pik Demir Boruların değiştirilmesi için TESKİ tarafından 'Süleymanpaşa İlçesi Muhtelif Mahalleler İçme Suyu İnşaatı' işi ihalesi yapılmış ve bugüne kadar yaklaşık 60 kilometre hat imalatı yapılmıştır" denildi.



Sağlıksız asbest borular ve sık patlayan hatların dayanıklı, sağlıklı ve 100 yıla kadar ömrü olan Borular ile değiştirildiğinin de belirtildiği açıklamada ayrıca "Bu sayede kangren noktalar değiştirilmiş olacak ve sağlıklı içme suyu hatlarına kavuşulmuş olacaktır. TESKİ olarak içme suyu kalitesindeki örnek il unvanımızı korumaya devam ediyoruz" şeklinde bilgi verildi.



"Vatandaşlarımızın sağlığı bizim için önemli"



Konuyla ilgili bir diğer açıklamayı yapan Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak ise, "İçme suyu şebekeleri artık sık sık arıza yapmayacak, vatandaşlarımız mağdur olmayacaktır. Yıllardır yapılamamış, tam tersi üstünkörü geçiştirilerek yapılmış hatlar, TESKİ tarafından projelendirilerek yapılmaktadır. Vatandaşlarımızın sağlığı bizim için çok önemlidir" dedi. - TEKİRDAĞ