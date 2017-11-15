Teski Genel Müdürü Başa Çorlu Yeni Lojistik Merkezini İnceledi

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi bünyesinde yer alan Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İdaresi (TESKİ) Genel Müdürü Dr. Şafak Başa TESKİ tarafından Tekirdağ ve Trakya'nın en büyük ilçesi konumunda yer alan Çorlu'ya açılan ikinci lojistik merkezindeki çalışmaları yerinde inceledi.



Bir yandan önemli altyapı yatırımlarına imza atan diğer yandan altyapı tesislerin etkin bir şekilde işletmek için lojistik merkezleri kazandırılması yönünde çalışmalar yapan ve bu doğrultuda Çorlu'da daha önce bir lojistik merkezi açan TESKİ, Çorlu'ya yeni bir lojistik merkezi daha kazandırdı.



Dr. Şafak Başa, sadece Çorlu değil çevre ilçelerin de ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde dizayn edilen Çorlu Yeni Lojistik Merkezi ile ilgili olarak yapılan çalışmaları yerinde inceledi.



Yapım çalışmaları tamamlanan Çorlu yeni lojistik merkezine gerekli malzemelerin de konularak kısa sürede Çorlu ilçe merkezi başta olmak üzere ihtiyaç halinde çevre ilçelere de hizmet verileceği kaydedildi. - TEKİRDAĞ