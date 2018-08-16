Teski Deniz ve Göletlerde Denetimlere Devam Ediyor

Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (TESKİ) Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığına bağlı ekipler, periyodik olarak deniz ve göletlerde denetimlerini sürdürüyor.

TESKİ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Süleymanpaşa İlçesinde Barbaros ve Altınova arasında kalan kıyı şeridi boyunca yapılan denetimde TESKİ Genel müdürü Şafak Başa ve Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Sema Kurt eşlik etti.

TESKİ Genel Müdürü Başa, denetimlerin devam edeceğini ifade ederek, "TESKİ olarak denize doğrudan arıtılmamış atıksu deşarj etmiyoruz. Atıksu arıtma tesislerimizde arıtma işlemi yaptıktan sonra deşarj ediyoruz. Bu sebepten dolayı Tekirdağ kıyılarında deniz suyu kalitesinde dönemsel olarak yaşanan kötüleşmelerde TESKİ'nin bir sorumluluğu bulunmamaktadır. Fakat bazen denize yakın ev ve sitelerden denize kaçak deşarj yapılabiliyor. Ayrıca denizlerde faaliyet gösteren limanlar ve deniz taşıtları da bu konuda etkin rol oynuyor." dedi.

Başa, TESKİ olarak üzerlerine düşeni yaptıklarını belirterek sözlerini şöyle sürdürdü:

"Atıksu kaynaklı kaçak deşarjların önüne geçmek amacıyla denetim teknemizle kontrollerimizi sağlıyoruz. Önceden böyle bir imkanımız yoktu. Kıyı ve gölet denetimlerinin çok yararlı olduğunu düşünüyoruz. Denetimlerimiz periyodik olarak devam edecektir. Kısa bir süre sonra Marmaraereğlisi Türkmenli Göleti'nde de denetim yapacağız. Denizlerimizin kirlenmemesi için diğer tüm kurumlar ve vatandaşlarımız çok duyarlı olmalı."