TESKİ, ÇORLU YEREL BASIN TEMSİLCİLERİ İLE BİR ARAYA GELDİ

TESKİ Genel Müdürü Dr. İbrahim İçöz koordinatörlüğünde; Çorlu ilçesindeki Yerel Basın Mensupları ile tamamlanan, devam eden ve planlanan yatırımların konuşulduğu toplantı gerçekleştirildi. Genel Müdür Yardımcıları Fatih Başaran, Turhan Toprak, daire başkanları, ilçe şube müdürü ve teknik personelin de ha

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