TESKİ çalışmalarında durmak yok

Tekirdağ Su ve Kanaliazsyon İdaresi (TESKİ) Genel Müdürü İbrahim İçöz, TESKİ'nin çalışmaları konusunda 3 belediye başkanı ile görüştü.

Tekirdağ Su ve Kanaliazsyon İdaresi (TESKİ) Genel Müdürü İbrahim İçöz, TESKİ'nin çalışmaları konusunda 3 belediye başkanı ile görüştü.

TESKİ Genel Müdürü Dr. İbrahim İçöz, Süleymanpaşa Batı İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisinde incelemelerde bulundu. Genel Müdür İçöz, mesai arkadaşlarıyla karşılıklı görüş alışverişinde bulunarak genel durum değerlendirmesi yaptı.

TESKİ Genel Müdürü Dr. İbrahim İçöz, daha sonra Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt'un düzenlediği, yatırımlar konulu genel durum değerlendirme toplantısına da katıldı. Büyükşehir Belediyesi ve Çorlu Belediyesinden de yetkililerin katıldığı programda karşılıklı olarak talep ve öneriler görüşüldü. Daha sonrasında Çorlu ilçesi muhtelif cadde ve sokaklarda incelemelerde bulunuldu.

Genel Müdür İçöz Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel tarafından düzenlenen toplantıya da katılarak genel durum değerlendirmesi gerçekleştirdi.

Genel Müdür İçöz, son olarak Marmaraereğlisi Belediye Başkanı Hikmet Ata'yı makamında ziyaret etti. İlçe genelindeki altyapı çalışmalarının konuşulduğu görüşmede, talep ve öneriler not edildi. Başkan Ata, nazik ziyareti için TESKİ Genel Müdürü Dr. İbrahim İçöz'e teşekkür etti. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA