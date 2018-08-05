Teski Çalışanlarından Örnek Davranış

Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (TESKİ) personeli sokak hayvanlarına el uzattı.

TESKi çalışanları, sıcak yaz günlerinde sokak hayvanlarının ihtiyaçlarını karşılamak için yem ve su kabı üniteleri yaptı. TESKi Muratlı Şubesi çalışanlarının bu çalışması vatandaşlardan da büyük beğeni topladı. Vatandaşlar bunu sosyal medyada paylaşırken, TESKi'nin diğer personellerinin de bu çalışmaya katılacağı öğrenildi.

TESKi Genel Müdürü Şafak Başa, personeli telefonla arayarak bu ince davranışlarından dolayı tebrik etti. - TEKİRDAĞ