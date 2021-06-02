Teski Abonelerine Duyuru (2021/05)

ÇORLU İLÇESİNDE PLANLI SU KESİNTİSİÇorlu ilçesi "Kısmi İçme Suyu ve Terfi Merkezi" yapım işi kapsamında; Göçmenler Sokak, Rüzgar Sokak, Eski Çerkezköy Caddesi, Eski Çerkezköy 1. Sokak, Huzur Sokak, Kısmet Sokak, Papatya 1.

ÇORLU İLÇESİNDE PLANLI SU KESİNTİSİÇorlu ilçesi "Kısmi İçme Suyu ve Terfi Merkezi" yapım işi kapsamında; Göçmenler Sokak, Rüzgar Sokak, Eski Çerkezköy Caddesi, Eski Çerkezköy 1. Sokak, Huzur Sokak, Kısmet Sokak, Papatya 1. Sokak, güzergahlarında mevcut Asbest boruların, Düktil Font ve PE boru ile yenileme, yenileme işlemleri tamamlanmış olup, bağlantı aşamasına gelinmiştir. Eski hatların iptal edilerek yeni hatların devreye alınması için yapılacak bağlantı çalışmaları sebebiyle; 03. 06. 2021 Saat: 00: 00 ile 12: 00 arasında 12 saat süre ile Cemaliye, Kemalettin ve Hıdırağa Mahallelerinin bir kısmına su verilemeyecek olup, su kesintisi yapılacaktır. Not: Su kesintisi bağlantı çalışmaları tamamlandıktan sonra suyun abonelere ulaşması ev veya iş yerlerinin konumuna ve arızanın boyutuna bağlı olarak bir kaç saat kadar farklılık gösterebilir. Vatandaşlarımıza Önemle Duyurulur

Kaynak: Habermetre