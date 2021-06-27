Teski Abonelerine Duyuru (2021/03)

ÇORLU İLÇESİNDE PLANLI SU KESİNTİSİ Çorlu ilçesi "Kısmi İçme Suyu ve Terfi Merkezi" yapım işi kapsamında; Göçmenler Sokak, Rüzgar Sokak, Eski Çerkezköy Caddesi, Eski Çerkezköy 1. Sokak, Huzur Sokak, Kısmet Sokak, Papatya 1. Sokak, güzergahlarında mevcut Asbest boruların, Düktil Font ve PE boru ile.