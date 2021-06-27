Teski Abonelerine Duyuru (2021/03)
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Teski Abonelerine Duyuru (2021/03)

Teski Abonelerine Duyuru (2021/03)
Habermetre - Haberler | Toplum

ÇORLU İLÇESİNDE PLANLI SU KESİNTİSİ Çorlu ilçesi "Kısmi İçme Suyu ve Terfi Merkezi" yapım işi kapsamında; Göçmenler Sokak, Rüzgar Sokak, Eski Çerkezköy Caddesi, Eski Çerkezköy 1. Sokak, Huzur Sokak, Kısmet Sokak, Papatya 1. Sokak, güzergahlarında mevcut Asbest boruların, Düktil Font ve PE boru ile.

ÇORLU İLÇESİNDE PLANLI SU KESİNTİSİ Çorlu ilçesi "Kısmi İçme Suyu ve Terfi Merkezi" yapım işi kapsamında; Göçmenler Sokak, Rüzgar Sokak, Eski Çerkezköy Caddesi, Eski Çerkezköy 1. Sokak, Huzur Sokak, Kısmet Sokak, Papatya 1. Sokak, güzergahlarında mevcut Asbest boruların, Düktil Font ve PE boru ile ye

Kaynak: Habermetre

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