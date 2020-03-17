TESK: Virüsten kaçıp 'merdiven altı'na yakalanmayın Vatandaşları merdiven altı ürünlere karşı uyaran TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Virüsten kaçıp merdiven altı ürünlere yakalanmayın.

Vatandaşları merdiven altı ürünlere karşı uyaran TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Virüsten kaçıp merdiven altı ürünlere yakalanmayın. Virüs bahane edilerek ucuz ve kalitesiz ürünler yapılıyor. Sağlığımızı koruyalım derken sağlığımızdan olmayalım" açıklamasını yaptı.