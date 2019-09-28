TESK'ten "yöresel ürünlerin tanıtımı" için destek talebi
TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Yöresel ürünlerin tanıtımı ve yeni pazarlara açılması, ülke ekonomisi için önemli. Bu ürünlerin yurt içi tanıtım stantlarının kiralarının düşük tutulması gerekiyor" dedi.
28.09.2019 11:06
TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Yöresel ürünlerin tanıtımı ve yeni pazarlara açılması, ülke ekonomisi için önemli. Bu ürünlerin yurt içi tanıtım stantlarının kiralarının düşük tutulması gerekiyor" dedi.
Kaynak: Dunya.com