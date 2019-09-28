TESK'ten "yöresel ürünlerin tanıtımı" için destek talebi

28.09.2019 11:06

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Yöresel ürünlerin tanıtımı ve yeni pazarlara açılması, ülke ekonomisi için önemli. Bu ürünlerin yurt içi tanıtım stantlarının kiralarının düşük tutulması gerekiyor" dedi.