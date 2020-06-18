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TESK'ten "yetki belgesi olmayan etil alkole erişemesin" çağrısı

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, internetten ve sosyal medya kanallarından yaş aralığı fark etmeksizin dezenfektan yapımı maksatlı kolayca alınabilen etil alkolle sahte içki yapıldığını belirterek, "Bu duruma müdahale edilmeli, tedbir...

TESK'ten
18.06.2020 09:53 | Son Güncelleme: 18.06.2020 09:56

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, internetten ve sosyal medya kanallarından yaş aralığı fark etmeksizin dezenfektan yapımı maksatlı kolayca alınabilen etil alkolle sahte içki yapıldığını belirterek, "Bu duruma müdahale edilmeli, tedbir ve denetimler artırılmalı." ifadesini kullandı.

Palandöken, yazılı açıklamasında, etil alkol üretim ve ithalatının 2013-2019 döneminde 3 kat arttığını kaydetti.

İnternetten ve sosyal medya kanallarından yaş aralığı fark etmeksizin dezenfektan yapımı maksatlı kolayca alınabilen etil alkolle sahte içki yapıldığına dikkati çeken Palandöken, "Bu duruma müdahale edilmeli, tedbir ve denetimler artırılmalı." çağrısında bulundu.

Yetki belgesi olmayanların etil alkole ulaşmalarının yasaklanması gerektiğini belirten Palandöken, "Etil Alkol ve Metanolün Üretimi ile İç ve Dış Ticaretine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkındaki Yönetmelik güncellenerek, 'etil alkolün piyasaya arzı' maddesine 'üretim ruhsatına sahip tesisler' ibaresi, cezalarla ilgili maddeye de ağır yaptırımlar içeren cümleler eklenmeli." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

Ekonomi Manşet

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