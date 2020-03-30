TESK'ten taşımacı esnafı için "vergisiz akaryakıt" desteği talebi Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı önlemler kapsamında taşıma kapasitesi büyük oranda düşürülen taşımacı esnafı için "vergisiz akaryakıt" desteği talebinde bulundu.

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı önlemler kapsamında taşıma kapasitesi büyük oranda düşürülen taşımacı esnafı için "vergisiz akaryakıt" desteği talebinde bulundu.

Palandöken yazılı açıklamasında, salgınla mücadele kapsamında toplu taşıma esnafının çok sayıda tedbir aldığını belirterek, "Toplu taşıma sektöründeki tüm esnafımız büyük mağduriyet yaşıyor. Yolcu sayıları da gelirler de düştü." ifadesini kullandı.

Dünyada petrol fiyatlarının 80-90 dolardan 20-23 dolar seviyesine düşmesine rağmen nakliyeci esnafının yeteri kadar indirim ve destek görmediğini savunan Palandöken, şunları kaydetti:

"Bugüne kadar kısıtlı imkanlarıyla hizmet eden esnafımızın dayanma gücü kalmadı. Birçok sektörde zorunlu olarak kepenk indiren esnafımız devletten yardım bekliyor. Taşımacı esnafımızın bu dönemde çalışma kapasitesi onda bire düşerken yolcu taşıma sayısı zorunlu olarak yarı yarıya düşürüldü. Taksici esnafı ise artık bir gün yatacak bir gün çalışacak. Bunun için taşımacı esnafımız, vergisiz akaryakıt verilerek bu zor zamanda desteklenmelidir."

Kaynak: AA