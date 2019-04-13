TESK'ten "Sgk Primleri Düşürülsün" Çağrısı

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, işsizliği azaltmak için sigorta primlerinin düşürülmesi önerisinde bulundu.

Palandöken, yazılı açıklamasında, sigorta primlerinde işverene kolaylık sağlanırsa, bu durumun doğrudan ekonomiye ve istihdama etki edeceğini ifade etti.

İşsizliği azaltmak için SGK primlerinin düşürülmesini isteyen Palandöken, "Sigorta primleri düşerse esnaf hem yanındaki elemanı çalıştırmaya devam eder hem de ihtiyacı varsa eleman almaktan kaçınmaz. Yeni eleman alınması ise istihdama destek sağlar ve işsizliği azaltır. Daha fazla kişi istihdam edileceği için SGK'nın sigorta primlerinden elde ettiği tahsilat düşmeyeceği gibi artış gösterir." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA