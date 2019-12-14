Haberler » Ekonomi » TESK'ten "sahte Milli Piyango bileti" uyarısı - Ekonomi

TESK'ten "sahte Milli Piyango bileti" uyarısı

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Genel Başkanı Bendevi Palandöken, Milli Piyango'nun yılbaşı çekilişi biletlerine yoğun ilgi olduğunu belirterek, "Vatandaşlarımız bu yıl geçmiş yıllardaki gibi sahte bilet tuzağına düşmemeli. Bilet alırken bayilik ruhsatı ve oda kaydı olan esnafımız tercih edilmeli" uyarısında bulundu.

14.12.2019 10:06 | Son Güncelleme: 14.12.2019 10:38
TESK'ten

Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi , yazılı açıklamasında, Milli Piyango'nun yılbaşı biletlerin yaklaşık 3'te 1'inin şimdiden satıldığına dikkati çekti. Biletlere olan talebin bu alanda yapılabilecek sahtekarlıklara da neden olabileceğini aktaran Palandöken, şunları kaydetti:

"Piyasada yılbaşı biletlerine bu kadar talep olması, önceki yıllarda olduğu gibi yine sahtekarların iştahını kabartabilir. Vatandaşlarımız bu yıl geçmiş yıllardaki gibi sahte bilet tuzağına düşmemeli. Bilet alırken bayilik ruhsatı ve oda kaydı olan esnafımız tercih edilmeli."

DAMGA VE KAŞEYE DİKKAT

Palandöken, "korsan" diye tabir edilen satıcılara itibar edilmemesi gerektiğine de işaret ederek, biletlerin damga ve kaşesine dikkat edilmesi konusunda vatandaşları uyardı.
Kaynak: AA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler