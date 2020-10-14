TESK'ten "sahte içki" uyarısı
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TESK'ten "sahte içki" uyarısı

14.10.2020 11:25 | Son Güncelleme: 14.10.2020 11:28
TESK'ten

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Sahte alkol can almaya devam ediyor.

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Sahte alkol can almaya devam ediyor. Kaçağa yönelimi azaltmak için ÖTV'nin düşürülmesi, denetimlerin artması, vatandaşların bilinçlendirilmesi gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Palandöken yaptığı yazılı açıklamada, sahte ve kaçak içkiden kaynaklanan ölümlerin önüne geçilebilmesi için denetimlerin artırılması gerektiğine dikkati çekti.

Etil alkolün internet üzerinden satışının yasaklanmasının önemli bir adım olduğunu belirten Palandöken, "Sahte alkol can almaya devam ediyor. Kaçağa yönelimi azaltmak için ÖTV'nin düşürülmesi, denetimlerin artması, vatandaşların bilinçlendirilmesi gerekiyor. Etil alkol satışları kontrolde tutulmalı." değerlendirmesinde bulundu.

Palandöken, bilinen ve güvenilen esnaftan bandrollü ürün alınmasının önemine işaret etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zeynep Canlı

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