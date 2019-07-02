TESK'ten 'sahte altın' uyarısı

TESK Genel Başkanı Palandöken, "Uzmanlık isteyen altın konusunda vatandaşlarımız dikkatli alışveriş yapmalı. Sahte altın ve dolandırıcılığa karşı uyanık olmalı" dedi.

TESK'ten 'sahte altın' uyarısı

TESK Genel Başkanı Palandöken, "Uzmanlık isteyen altın konusunda vatandaşlarımız dikkatli alışveriş yapmalı. Sahte altın ve dolandırıcılığa karşı uyanık olmalı" dedi.

Kaynak: Dunya.com

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