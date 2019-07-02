TESK'ten 'sahte altın' uyarısı
TESK Genel Başkanı Palandöken, "Uzmanlık isteyen altın konusunda vatandaşlarımız dikkatli alışveriş yapmalı. Sahte altın ve dolandırıcılığa karşı uyanık olmalı" dedi.
TESK Genel Başkanı Palandöken, "Uzmanlık isteyen altın konusunda vatandaşlarımız dikkatli alışveriş yapmalı. Sahte altın ve dolandırıcılığa karşı uyanık olmalı" dedi.
Kaynak: Dunya.com
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