TESK'ten 'Ramazan' uyarısı TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Ramazanın başlamasına sayılı günler kala vatandaşlarımız her zamankinden daha dikkatli olmalı. Merdiven altı üretimlere karşı tedbirli olunmalı, stok yapılarak fiyatların artmasına yol açılmamalı" dedi.

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Ramazanın başlamasına sayılı günler kala vatandaşlarımız her zamankinden daha dikkatli olmalı. Merdiven altı üretimlere karşı tedbirli olunmalı, stok yapılarak fiyatların artmasına yol açılmamalı" dedi. Kaynak: Dunya.com