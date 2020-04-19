TESK'ten 'Ramazan' uyarısı
TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Ramazanın başlamasına sayılı günler kala vatandaşlarımız her zamankinden daha dikkatli olmalı. Merdiven altı üretimlere karşı tedbirli olunmalı, stok yapılarak fiyatların artmasına yol açılmamalı" dedi.
19.04.2020 10:48 | Son Güncelleme: 19.04.2020 10:48
TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Ramazanın başlamasına sayılı günler kala vatandaşlarımız her zamankinden daha dikkatli olmalı. Merdiven altı üretimlere karşı tedbirli olunmalı, stok yapılarak fiyatların artmasına yol açılmamalı" dedi.
Kaynak: Dunya.com