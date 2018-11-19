TESK'ten "Perakende Yasası Yeniden Düzenlensin" Talebi

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, perakende yasasının esnaf ve sanatkarın haklarını koruyacak şekilde düzenlenmesini ve tam olarak uygulanmasını istedi.

Palandöken, yazılı açıklamasında, 2015 yılının Ocak ayında yürürlüğe giren perakende yasasının ihtiyaca cevap vermediğini savundu.

Esnaf ve sanatkarın en çok AVM ve zincir marketlere karşı korunmaya ihtiyaç duyduğunu belirten Palandöken, şunları kaydetti:

"Bu yasa ise tam olarak uygulanmıyor. Ekim ayı sonu itibarıyla zincir market sayısı 30 bin 864'e çıktı. Artık her sokak başına yan yana mantar gibi türeyen zincir marketler esnafın ayakta kalmasını zorlaştırıyor. Bunun gibi birçok madde ya tam anlamıyla uygulanamıyor ya da yeterli gelmiyor. Perakende yasası, esnaf ve sanatkarın haklarını koruyacak şekilde tekrar düzenlenmeli ve tam olarak uygulanmalı. Uygulamaya geçmeyen yasanın, esnafımıza hiçbir faydası olmuyor."

Palandöken, esnafın ekonomik kalkınma ve büyüme içindeki payının yadsınamayacağını, bakkalı, berberi, terzisi, kuaförü, manavıyla 2 milyon esnafın ekonominin can damarlarından biri olduğunu ifade etti. Palandöken, ekonomik büyüme için esnafın gelişmesini engelleyen tüm sorunları ortadan kaldırmak gerektiğini vurguladı.