TESK'ten "Ötv ve Kdv İndirimi" Talebi

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Hem beyaz eşya ve mobilya sektörünün cirosunun artması hem de genç çiftlere evlilik yolunu açmak için devlet destekli kredilerle ÖTV ve KDV indirimleri yeniden getirilmeli." ifadesini kullandı.

Palandöken, yazılı açıklamasında, evlenecek çiftlere verilecek her desteğin ekonomiye olumlu yansıyacağını ifade etti.

Geçen yıl KDV ve ÖTV indirimi sayesinde beyaz eşya sektörünün yüzde 20 büyüdüğün hatırlatan Palandöken, "Bu yılın ilk çeyreğinde beyaz eşya sektörünün cirosu yüzde 6,5 daralarak 2,6 milyar liraya indi. Hem beyaz eşya ve mobilya sektörünün cirosunun artması hem de genç çiftlere evlilik yolunu açmak için devlet destekli kredilerle ÖTV ve KDV indirimleri yeniden getirilmeli." değerlendirmesinde bulundu.