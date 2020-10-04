TESK'ten "organik ürün sahtekarlığı" uyarısı
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TESK'ten "organik ürün sahtekarlığı" uyarısı

04.10.2020 10:57 | Son Güncelleme: 04.10.2020 10:57
TESK'ten

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, sosyal medyada ve bazı e-ticaret sitelerinde "organik", "yöresel", "hakiki" gibi tanımlarla sahte ürünlerin piyasaya sürüldüğünü belirterek, "İnternetten ya da merdiven altı yerlerden bu ürünler...

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, sosyal medyada ve bazı e-ticaret sitelerinde "organik", "yöresel", "hakiki" gibi tanımlarla sahte ürünlerin piyasaya sürüldüğünü belirterek, "İnternetten ya da merdiven altı yerlerden bu ürünler rastgele alınmamalı, doğrudan kendi bildiğimiz bir üreticiden ya da tanıdığımız esnaftan alınmalı." ifadesini kullandı.

Palandöken, yazılı açıklamasında, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla bağışıklık sistemini güçlendirmenin önemli bir konu haline geldiğini, bu durumun bazı sahtekarların krizi fırsat çevirmesine yol açtığını bildirdi.

İnternetten veya merdiven altı şekilde tezgahlarda bağışıklık güçlendirmeye yardımcı iddiasıyla ürünler satıldığına dikkati çeken Palandöken, şunları kaydetti:

"Organik, doğal ya da yöresel yazılarak köy ekmeği, peynir, tereyağı, saman yapıştırılmış yumurta, tatlandırıcı kullanılmış bal, reçel gibi birçok gıda ürünü satılıyor. Özellikle sosyal medyada ve e-ticaret sitelerinde reklamlar yapılarak, 'organik', 'yöresel', 'hakiki' gibi tanımlarla müşteri kazanmaya çalışılıyor. Kelime oyunu yaparak sahte ve hileli ürünleri piyasaya sürenler son dönemde arttı. Oysa ki doğal, yöresel veya organik ürün birbirinden tamamen farklı sistem ya da üretim aşamasından, birçok sertifika, izin, denetimle vatandaşa ulaştırılır."

Yöresel ve organik ürünlerin fiyatından ve bir satıcıda çok sayıda bulunmamasından belli olacağını ifade eden Palandöken, tüketicilere "İnternetten ya da merdiven altı yerlerden bu ürünler rastgele alınmamalı, doğrudan kendi bildiğimiz bir üreticiden ya da tanıdığımız esnaftan alınmalı." çağrısında bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sevgi Ceren Gökkoyun

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