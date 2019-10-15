TESK'ten "okul servis aracında yaş sınırı" açıklaması

15.10.2019 12:52

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmelik değişikliğiyle 2019-2020 yılları itibarıyla 12 yaşını bitirecek ve okul servis aracı olarak kullanılacak taşıtlarda, muayeneden geçmiş olması kaydıyla 1 Temmuz 2021'e kadar yaş sınırı aranmayacağını belirterek, "Sürenin 2 yıl uzatılması olumlu fakat bakımları yapılmış, kilometresi düşük, muayeneden başarıyla geçmiş servis araçlarının sırf yaşı nedeniyle değiştirilme zorunluluğu da gözden geçirilmeli." ifadelerini kullandı.

Palandöken, yazılı açıklamasında, İçişleri Bakanlığınca Okul Servis Araçları Yönetmeliği'nde yapılan değişikliğin olumlu bir gelişme olduğunu bildirdi.

Değişiklikle 2019-2020 yılları itibarıyla 12 yaşını bitirecek ve okul servis aracı olarak kullanılacak taşıtlarda, muayeneden geçmiş olması kaydıyla 1 Temmuz 2021'e kadar yaş sınırı aranmayacağını vurgulayan Palandöken, "Sürenin 2 yıl uzatılması olumlu fakat bakımları yapılmış, kilometresi düşük, muayeneden başarıyla geçmiş servis araçlarının sırf yaşı nedeniyle değiştirilme zorunluluğu da gözden geçirilmeli. Böyle araçlar değiştirildiğinde hem esnafımıza mali yük hem de ekonomimize zarar veren bir durum gerçekleşiyor fakat bakımı yapılan, kilometresi bile düşük olan araçların yalnızca yaşı nedeniyle değiştirilmesi zorunluluğu da gözden geçirilmeli." değerlendirmesinde bulundu.

"Muayeneden geçmiş olması önemli"

Öte yandan Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu (TŞOF) Başkanı Fevzi Apaydın da yazılı açıklamasında, araçların düzenli bakımının her şeyden önemli olduğunu bildirdi.

Servis aracının eskisinin değil, bakımsız olarak trafiğe çıkanının tehlikeli olduğunu vurgulayan Apaydın, şunları kaydetti:

"Servis araçlarının TÜVTÜRK gibi önemli bir kurum tarafından yapılan muayeneden olumlu not alarak geçmesi önemlidir. Aracın muayenesinde sorun yok ise yaşın o kadar önemi yok. Bir aracın kullanma süresi 20 yılla sınırlı iken 12 yaşında bu araçların ekonomik ömürlerini doldurmadan hurdaya ayrılması hem araç sahiplerinin ekonomisine hem de ülke ekonomisine zarardır. Yaşı geçmiş araç yoktur, bakımsız araç vardır."

Kaynak: AA