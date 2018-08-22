TESK'ten "Naylon Poşet" Açıklaması

TESK Genel Başkanı Palandöken, "Naylon poşetleri hayatımızdan tamamen çıkartmaya en kısa sürede başlamalıyız. File, bez torba gibi ürünler bir defaya mahsus olmak üzere işletmeler tarafından müşterilere hediye edilmeli" dedi.

TESK'ten

TESK Genel Başkanı Palandöken, "Naylon poşetleri hayatımızdan tamamen çıkartmaya en kısa sürede başlamalıyız. File, bez torba gibi ürünler bir defaya mahsus olmak üzere işletmeler tarafından müşterilere hediye edilmeli" dedi.

Kaynak: Dunya.com

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