TESK'ten "Müze giriş ücretleri düşürülsün" talebi

08.02.2020 12:08 | Son Güncelleme: 08.02.2020 12:08

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, bazı yerlerde 72 lirayı bulan müze giriş ücretlerinde indirim yapılması gerektiğini belirterek, "Müze giriş fiyatlarının düşmesi hem ziyaretçi hem esnafımızın müşteri sayısını artırır." ifadesini kullandı.

Palandöken, yazılı açıklamasında, müze ve ören yerlerinin ziyaretçi sayısının artmasının kültür, turizm ve ekonomi açısından olumlu olduğunu bildirdi.

Müze ziyaretçi sayılarının esnafı da etkilediğine dikkati çeken Palandöken, şunları kaydetti:

"Birçok yerde yüksek fiyatlar nedeniyle gezilmeyen müze ve ören yerleri var. O bölgelerde müzeye gitmeyen turist bölgeyi de gezmiyor, hem ekonomimiz hem esnafımız kaybediyor. Bazı yerlerde 72 liraya kadar çıkan müze giriş fiyatlarında indirim yapılmalı. Müze giriş fiyatlarının düşmesi hem ziyaretçi hem esnafımızın müşteri sayısını artırır.

Turistin gelmediği yerde esnafın kazancı da düşüyor."

Kaynak: AA