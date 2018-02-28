TESK'ten Mobilya Sektörü İçin Destek Çağrısı

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, mobilya yapımında kullanılan malzemelerin fiyatlarının son birkaç yılda yüzde 100'ün üzerinde arttığını belirterek, "Mobilyacı esnafımıza, KDV indirimi ve SGK prim desteği verilmeli." ifadesini kullandı.

Palandöken, yazılı açıklamasında, ham madde temininde yaşanan zorluklar ve yüksek fiyatlar sebebiyle mobilyacı esnafının sıkıntılı bir dönem geçirdiğini bildirdi.

Son 2-3 yıldır mobilya malzemelerinin fiyatlarının yüzde 100'ün üzerinde artmasına karşın satışların aynı seviyede kaldığına işaret eden Palandöken, fabrikasyon mobilyacılarla ve İtalyan mobilyasıyla yarışmak için el yapımı mobilyalar üreten gerçek ustaların desteklenmesi gerektiğini vurguladı.

Palandöken, maliyet kısmında KDV indirimi yapılarak esnafın desteklenmesinin hem ekonomiye hem de sektöre olumlu yansımaları olacağını belirtti.

Yabancı mobilya firmalarına rağmen yerli mobilya sektörünün ihracatının son 5 yılda yüzde 25 arttığına dikkati çeken Palandöken, şunları kaydetti:

"Sektör 5,5 milyar dolarlık pazar büyüklüğüne ulaştı. Ekonomi Bakanlığınca 2018'in ihracat yılı olarak açıklanması, mobilyada ihracat hedeflerini daha da yukarıya taşıdı. 2023'te dünya dış ticaretinden yüzde 1,5 pay almak için önce küçüğün desteklenip büyütülmesi gerekli. Ankara-Siteler ve Bursa-İnegöl gibi mobilya sitelerinde üretim yapan mobilyacılarımız dünya çapında rağbet görecek konuma gelmişlerdir. Bu yüzden artan malzeme fiyatları ve değişmeyen satış fiyatlarının altından kalkmaya çalışan mobilyacı esnafımıza, KDV indirimi ve SGK prim desteği verilmeli. Geçtiğimiz yıl satışta yapılan bu indirimler bu yıl maliyet kısmında yapıldığında 52 bin 734 mobilyacı esnafımız rahatlayacak, sektör daha hızlı gelişecektir."