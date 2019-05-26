TESK'ten merdiven altı ürün uyarısı
TESK Genel Başkanı Palandöken, "Ramazan Bayramı'nda tüketimi artan baklava, şeker, çikolata gibi ürünlerde merdiven altı üretim artıyor.
TESK Genel Başkanı Palandöken, "Ramazan Bayramı'nda tüketimi artan baklava, şeker, çikolata gibi ürünlerde merdiven altı üretim artıyor. Merdiven altında üretilen sağlıksız ürünlere itibar edilmemeli." dedi.
Kaynak: Dunya.com
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