TESK'ten "kuru yemiş alışverişinde esnafları tercih edin" çağrısı

28.12.2019 11:36 | Son Güncelleme: 28.12.2019 11:36

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, kuru yemiş alışverişlerinde esnafların tercih edilmesini istedi.

Palandöken yaptığı yazılı açıklamada, kuru yemiş fiyatlarındaki artışa dikkati çekti.

Söz konusu ürünlerde meydana gelen fiyat artışlarının talebi azalttığını aktaran Palandöken, bu durumun sektörü olumsuz etkilediğini kaydetti.

Palandöken, kuru yemişte ithal yerine yerli ürünlerin tercih edilmesi gerektiğine işaret ederek, "Yerli üretici ne kadar desteklenirse maliyetler de o oranda düşer. Azalan maliyetler de tüketiciye en iyi şekilde yansıtılır. Büyük marketler yerine esnaflar tercih edilirse vatandaşlarımız kaliteli kuru yemişe daha kolay ve ucuz ulaşmış olur." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA