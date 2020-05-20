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TESK'ten Kovid-19 toplantısı

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "En önemli sektörlerden biri olan motorlu kara taşıtlarındaki sorunları iletmek için bugün İçişleri Bakanlığı yetkilileriyle görüşmemiz olacak.

TESK'ten Kovid-19 toplantısı
20.05.2020 14:28 | Son Güncelleme: 20.05.2020 14:28

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "En önemli sektörlerden biri olan motorlu kara taşıtlarındaki sorunları iletmek için bugün İçişleri Bakanlığı yetkilileriyle görüşmemiz olacak." ifadelerini kullandı.

TESK'ten yapılan yazılı açıklamaya göre, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele sürecinde esnaf ve sanatkarların sorunlarına çözüm bulmak amacıyla telekonferans yöntemiyle düzenlenen toplantılar, Palandöken başkanlığında yapıldı.

Marmara Bölgesi'nden Balıkesir, Bilecik, Çanakkale, İstanbul, İstanbul Madeni Eşya, Kırklareli, Sakarya ve Yalova ile Akdeniz Bölgesi'ndeki Adana, Burdur, Isparta, Kahramanmaraş, Osmaniye, Afyon, Aydın, Kütahya, Manisa, Muğla ve Uşak birlik başkanlarının katıldığı toplantıda, Kovid-19 ile mücadele sürecinde esnaf ve sanatkarların yaşadığı sıkıntılar ve talepleri hakkında karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu.

Palandöken, burada yaptığı konuşmada, birlik başkanlarıyla sürekli temas halinde olduklarını belirterek, meselelerin özüne inebilmek ve ortak akıl oluşturmak amacıyla bu toplantıları gerçekleştirdiklerine dikkati çekti.

"Sıkıntıların, haziran ayında çözüleceğini umut ediyorum"

Tüm sektörlerden kendilerine ulaşan sıkıntıları çözmek için gayret ettiklerini vurgulayan Palandöken, şunları kaydetti:

"Şu anda özellikle 65 yaş üzerindeki esnafımızın sorununu çözmek için etkin şekilde çalışıyoruz. Hepinizin de bildiği gibi esnaf dükkanını açamayınca, istihdamda eksiklikler yaşanıyor. Umarım ki bu süreç bir an evvel sona erer. En önemli sektörlerden biri olan motorlu kara taşıtlarındaki sorunları iletmek için bugün İçişleri Bakanlığı yetkilileriyle görüşmemiz olacak. Kahvehaneler, kafeler, kır bahçeleri ve düğün salonları için çalışmalarımız sürüyor. Bu sektörlerin yaşadığı sıkıntıların, haziran ayı içinde çözüleceğini umut ediyorum. Tüm sektörlerdeki esnafımızın sıkıntılarını çözmek için yetkili mercilerle görüşmeler yapıyoruz."

Palandökenin konuşmasının ardından birlik başkanları da söz alarak, bölge esnafının yaşadığı sorunları anlattı.

Toplantıda, birlik başkanlarınca salgınla mücadele döneminde elektrik, su ve doğal gaz faturalarının 3 ay faizsiz ertelenmesi, çalışma kapasiteleri düşen dolmuş ve halk otobüsleri için devlet desteği, iş yapamayan esnaftan yerel yönetimlerin tabela ve çevre vergisi alınmaması gibi talepler iletildi.

Söz konusu talepleri not alan Palandöken, yetkili mercilerle görüşerek bunları ileteceğini ve sorunların çözüme kavuşturulması için her türlü çalışmayı yapacaklarını vurguladı.

Kaynak: AA

Ekonomi Manşet

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