TESK'ten korona virüse karşı "14 kural" seferberliği Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK), korona virüse karşı "14 kural"ın yazılı olduğu 1,5 milyon afişi Türkiye genelindeki federasyon, oda, işletme ve esnaflara dağıttı.

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK), korona virüse karşı "14 kural"ın yazılı olduğu 1,5 milyon afişi Türkiye genelindeki federasyon, oda, işletme ve esnaflara dağıttı.

TESK, korona virüse karşı başlattığı tedbir çalışmaları kapsamında "14 kural"ın yer aldığı afişler hazırlattı. 1,5 milyon afiş, 81 ildeki federasyon, oda, işletme ve esnaflara dağıtıldı. TESK yetkilileri de TESK Genel Merkezi'ne afiş astıktan sonra genel merkez çevresindeki esnaflara da afiş dağıttı.

Her şeyin başının temizlik olduğunu belirten Eczacı Perihan Özyol, "Önce temizliğimize dikkat edeceğiz, dezenfektanımıza dikkat edeceğiz, sosyal mesafemize dikkat edeceğiz" uyarısında bulundu.

TESK'in 14 kural afişi çalışmasını da değerlendiren Özyol, "Bu 14 kuralı artık hepimiz yavaş yavaş ezberlemeye başladık. TESK'in de böyle bir çalışma yapmış olması duyarlılığını gösterdi. Esnafız, hepimiz bir şekilde hayatımızı devam ettirmeye çalışıyoruz. TESK'in bunu yapıyor olması biraz daha güveni artırdı. 'Bir şeyler yapılıyor, bir şeyler oluyor' güvenini artırdı. Bu anlamda gerçekten tebrik ederim" ifadelerini kullandı. 14 kurala ilişkin de konuşan Özyol, "Hepimizin yapması gereken şeyler bunlar" dedi.

Eczacı Teknisyeni Yunus Buyur ise, "Bu konuyla ilgili halkımızı bilinçlendirelim, TESK'in yapmış olduğu gibi. Bol bol elimizi yıkayalım, kalabalık ortamlardan uzak duralım, temizliğimize çok dikkat edelim. Gerekli olmadığı sürece evden çıkmayalım" diye konuştu.

Tezgahına "14 kural" afişi asan simitçi Mustafa Demir, bu çalışmanın çok iyi bir çalışma olduğunu dile getirdi.

Taksisine TESK'in dağıttığı "14 kural" afişini asan taksi şoförü Sayit Erdal ise, "Milleti uyarmak için iyi bir şey" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İHA